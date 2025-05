El festejo de la mujer de Jordi Alba, el saludo de Anto Roccuzzo y el “faltazo” de los jugadores de Inter Miami

Antonela Roccuzzo dio el presente en el cumpleaños de Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba, el futbolista español que comparte equipo con Lionel Messi en el Inter Miami. En un festejo íntimo, la modelo rosarina acompañó a su amiga con los preparativos y la celebración, donde no estuvieron presentes los futbolistas por un compromiso deportivo que tenían con su club.

Antonela Roccuzzo estuvo presente en el cumpleaños de Romarey Ventura

“Un cumple super especial, como ella”, exclamó Roccuzzo en su historia de Instagram, que incluyó una postal de ambas con sus outfits negro y blanco, sumado a una mesa donde estaba colocada la torta de cumpleaños y diferentes snacks como garrapiñadas, almendras y frutas de todo tipo y color.

La publicación de Romarey Ventura y el sentido mensaje de Jordi Alba

Romarey, quien cumplió 36 años, decoró el salón de festejo con globos rosas y transparentes y recibió una gran cantidad de menciones en su cuenta de Instagram, tanto de amigos y familiares que estuvieron presentes en este día tan especial.

“Gracias a todos los que me acompañaron en este día y lo hicieron tan especial, a los que aún en la distancia hicieron todo lo posible porque me llegue su cariño, a todos los que le saqué un ratito para felicitarme y a vos amor, Jordi Alba, que este año no pudiste estar con nosotros, me sigues sorprendiendo como cada año”, destacó Romarey en su perfil de Instagram, quien incluyó un carrete de fotos de lo que fue su festejo.

Romarey Ventura cumplió 36 años

Acompañada de sus hijos Piero, Paolo y Bruna, la mujer recibió diferentes muestras de cariño tanto de los invitados que dieron el presente, como de aquellos que no pudieron estar en ese momento como Jordi Alba.

Romarey, junto a sus tres hijos, celebró su cumpleaños

“Feliz cumpleaños mi amor. Te mereces lo mejor”, expresó, a la distancia, el futbolista español, quien debió viajar a Minnesota para afrontar un partido con el Inter Miami.

La anfitriona con un espectacular ramo de rosas

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la temática de la fiesta donde resaltó el color rosa, tanto en el vestido que escogió la anfitriona, como en el mantel y la vajilla, que estuvo a tono. Para cerrar, la mujer posó con un ramo de rosas gigante, el cual exhibió en la última instantánea de su posteo.

Inter Miami, con Jordi Alba y Messi de arranque, cayó por goleada ante Minnesota

A 2000 kilómetros de Miami, en el norte de los Estados Unidos, el Inter cayó por 4-1 ante Minnesota en un partido totalmente para el olvido. En el primer tiempo, el local marcó dos tantos y encaminó el encuentro a una goleada irreversible.

En el inicio del complemento, Lionel Messi se hizo presente en el resultado -con asistencia de Jordi Alba- y dio una señal de esperanza en un partido que se le hizo cuesta arriba a las Garzas, quienes reaccionaron tibiamente, pero se vieron apabullados por su rival.

El gol de Lionel Messi contra Minnesota

Finalmente, el local convirtió dos goles más y dejó completamente anulado al conjunto dirigido por Javier Mascherano, quien deberá trabajar -y mucho- para poder revertir tanto esta goleada, como el rendimiento de un equipo que, por momentos, no le alcanza con solamente tener a Messi adentro del campo de juego.