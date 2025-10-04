Prendió el celular de su abuelo dos años después de su muerte y quedó sorprendido con lo que encontró
El celular contenía selfies inéditas, imágenes de reuniones con amigos y recuerdos felices junto a la esposa
Una joven decidió encender el celular que perteneció a su abuelo, quien murió en 2023, con la intención de descubrir qué recuerdos habían quedado guardados en el dispositivo. Tras conectar el teléfono y recargar la batería, ingresó la contraseña y accedió a la galería, donde encontró imágenes y videos que no esperaba volver a ver. El registro de la experiencia fue compartido en TikTok y se volvió viral.
El material fue publicado por la cuenta @ninitisa y muestra cómo la joven recorre los archivos del celular, donde encuentra fotografías y clips que su abuelo había conservado en vida. Entre los recuerdos destacan escenas cotidianas que reflejaban su entorno familiar y personal, lo que provocó una gran respuesta emocional en la nieta. El video captó la atención de miles de usuarios en cuestión de horas.
Dentro de los archivos descubiertos había registros de distintos momentos que para la familia resultaron significativos. En la galería aparecían:
- Adornos de la casa y algunas selfies del hombre.
- Fotos de otros familiares durante reuniones y momentos especiales.
- Imágenes de su perra, de su nieta en el colegio y junto a su esposa.
El instante más impactante llegó cuando la joven encontró un video en el que su abuelo había grabado a toda la familia reunida. Al compartir ese fragmento en la red social, escribió en la descripción del posteo: “No estaba emocionalmente lista para esto”. La publicación superó las 728 mil reproducciones y alcanzó más de 139 mil ‘Me gusta’, lo que demostró la magnitud de la reacción generada entre los usuarios.
El contenido no solo despertó la nostalgia de la joven, sino que también conmovió a la comunidad digital. La sección de comentarios se llenó de mensajes en los que varios seguidores expresaron su empatía y emociones al ver la publicación. Algunos escribieron: “Así es como él veía la vida”; “Estoy llorando”; “Se me rompió el corazón” y “Yo tampoco estaba preparado para esto”.
Por María Camila Salas Valencia
