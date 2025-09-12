Para osados: la receta del budín sin harina ni grasa de origen animal
Descubrí el paso a paso de esta opción rica y húmeda para replicar en tu casa y disfrutar de un desayuno o merienda más saludable
Quienes se dedican a la pastelería saben que una modificación en la receta original de un postre puede cambiar y arruinarlo todo, pero en ciertos casos, algunos reemplazos no modifican el producto final y es posible obtener un resultado igual de exquisito, como sucede con el budín sin harina de trigo ni materia grasa de origen animal.
Budín de naranja sin harina ni materia grasa de origen animal
Ingredientes:
- Jugo de 2 naranjas.
- 1 taza de harina de avena.
- ½ taza de leche de origen vegetal.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 taza de azúcar moreno, mascabo o común.
Paso a paso:
- En un bowl mezclá la leche de origen vegetal, la azúcar, el jugo de naranja y la cucharada de aceite.
- Poco a poco incorporá la harina de avena y el polvo de hornear. Al mismo tiempo encendé el horno a 180° C y repasá un molde de budín con aceite.
- Volcá la preparación en el molde de budín y llevalo al horno por al menos 30 minutos.
- Retirar y desmoldar en frío.
Tiempo de preparación: 45 minutos aproximadamente.
Tips adicionales:
- Agregá a la mezcla pasas de uva, frutos secos y una cucharadita de coco rallado. Aquí dejá volar tu imaginación.
- Cuando retires el budín del horno y esté frío, espolvoreá azúcar impalpable encima.
