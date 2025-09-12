Para osados: la receta del budín sin harina ni grasa de origen animal

Quienes se dedican a la pastelería saben que una modificación en la receta original de un postre puede cambiar y arruinarlo todo, pero en ciertos casos, algunos reemplazos no modifican el producto final y es posible obtener un resultado igual de exquisito, como sucede con el budín sin harina de trigo ni materia grasa de origen animal.

El budín de avena puede proporcionar proteína y fibra a tu cuerpo (Fuente: pixabay)

Budín de naranja sin harina ni materia grasa de origen animal

Ingredientes:

Jugo de 2 naranjas.

1 taza de harina de avena.

½ taza de leche de origen vegetal.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 cucharada de aceite.

1 taza de azúcar moreno, mascabo o común.

Paso a paso:

En un bowl mezclá la leche de origen vegetal, la azúcar, el jugo de naranja y la cucharada de aceite.

Poco a poco incorporá la harina de avena y el polvo de hornear. Al mismo tiempo encendé el horno a 180° C y repasá un molde de budín con aceite.

Volcá la preparación en el molde de budín y llevalo al horno por al menos 30 minutos.

Retirar y desmoldar en frío.

Cómo hacer un budín de avena sin harina ni materia grasa de origen animal

Tiempo de preparación: 45 minutos aproximadamente.

Tips adicionales:

Agregá a la mezcla pasas de uva, frutos secos y una cucharadita de coco rallado . Aquí dejá volar tu imaginación.

. Aquí dejá volar tu imaginación. Cuando retires el budín del horno y esté frío, espolvoreá azúcar impalpable encima.