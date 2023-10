escuchar

Ed Currie, experto gastronómico de Carolina del Sur (Estados Unidos), batió su propia marca al comer -y así desterrar- al pimiento Carolina Reaper del Libro Guinness de los Récords Mundiales. ¿Cómo lo hizo? Se animó a probar el famoso -y peligroso- Pepper X.

En el canal de YouTube de First We Feast, la reconocida revista online de cultura gastronómica, la cual tiene 12.9 millones de suscriptores, publicaron el momento en el que diferentes hombres probaron el famoso ají y sorprendieron con su brutal reacción, lo que no tardó en obtener las repercusiones de sus seguidores.

“Es muy picante”, se los escucha repetir a quienes estuvieron invitados a experimentar el sabor del extremo pimiento. Mientras más masticaban, más se quejaban.

“¡Pepper X es oficialmente el nuevo poseedor del Récord Mundial Guinness por el chile más picante del planeta! Prepárese para una aventura llena de adrenalina mientras Sean Evans lidera la celebración del innovador logro de Pepper X. Mirá cómo Smokin’ Ed Currie de PuckerButt Pepper Company recibe el máximo reconocimiento, solidificando el ardiente legado de 2.693.000 Scoville de Pepper X en el mundo culinario”, escribieron en la descripción del video, el cual obtuvo más de un millón y medio de visitas en menos de 24 horas.

“¡Felicitaciones a Ed y al equipo! Quizás les dejemos la degustación a ustedes...”; “Este es el mejor episodio de todos los tiempos. Realmente lo es para los fanáticos desde hace mucho tiempo. El comentario de Ed mientras todos están muriendo es clásico”; “¡Este fue un episodio increíble! La emoción de Ed, el apoyo de Sean hacia Ed y la llegada de Klaus y hacernos reír a todos, ¡realmente tan especiales!”; “Ed tuvo que ser un ser sobrenatural para enfrentarse a algo tres veces más caliente que un Reaper, y lo maneja como un genio, mientras Chili Klaus se derrite... ¡¡excelente video, Sean!!”, contestaron solo algunos de sus fanáticos.

“Estuve tres horas sintiendo calor”

Según Currie, cuando probó Pepper X por primera vez, este hizo más que calentarle el corazón. “Estuve sintiendo el calor durante tres horas y media. Luego vinieron los calambres”, expresó y siguió: “Esos calambres son horribles. Estuve tumbado sobre una pared de mármol durante aproximadamente una hora bajo la lluvia, gritando de dolor”.

El picante de los pimientos se mide en unidades de calor Scoville. Cero es suave y un chile jalapeño normal registra alrededor de 5000 unidades. En ese sentido, el Libro Guinness de los Récords Mundiales enumera el Carolina Reaper, una fruta nudosa de color rojo con el que estableció su récord de pimiento más picante en 2013, con 1,64 millones de unidades, y el Pepper X es un promedio de 2,69 millones de unidades.

Pepper X es un cruce de Carolina Reaper y lo que Currie clasifica como un “pimiento que un amigo mío me envió desde Michigan y que estaba brutalmente picante”. Tal como explicó su creador, se necesitaron 10 años para que Pepper X, desde el primer experimento de cruce, alcanzara el récord (incluidos cinco años de pruebas para demostrar que era una planta con una fruta diferente y documentar su calor promedio en diferentes plantas y generaciones).

“Cubrimos la genética, cubrimos la química, cubrimos la botánica”, dijo. Pero eso no es todo: con la intención de expandir su negocio, seguirá con su proyecto de construir un imperio de salsas picantes a través de su empresa PuckerButt.

LA NACION