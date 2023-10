escuchar

Miles de migrantes que se van a Estados Unidos pasan también por un proceso de separación y transición difícil y lejos de sus familias y amigos. Mientras que muchas veces se conoce la historia de quienes dejan sus países, las de sus seres queridos quedan algo más ocultas, aunque ellos también viven el duelo de la despedida. En los últimos días, una historia conmovió a miles de personas y se volvió viral por cómo una madre y su hija se dan su primer abrazo tras 20 años de estar lejos.

En TikTok, la historia fue retomada por múltiples cuentas y los clips acumulan millones de reproducciones. En el primero, aparece una chica, quien adelanta que le había preparado una sorpresa a su mamá. “Siempre lo ha dado todo por mí”, menciona en un restaurante, en el que se aprecia que la moza es su progenitora. “Nunca ha parado ni ha dejado de trabajar”, agrega la joven, quien estudió enfermería.

Según comparte, ambas se fueron a Estados Unidos, pero a su madre la deportaron a México cuando ella era chica porque trabajaba en un restaurante de forma ilegal. De acuerdo con lo que observa en una segunda parte, el foco deja de ser la joven, identificada como Graciela, y se convierte en la mujer mayor, que de acuerdo con las imágenes se sienta para una aparente entrevista, donde recuerda que ha pasado más 30 años de trabajo en diferentes lugares: “Me gusta mucho la atención al cliente, me encanta interactuar”.

Después, la mujer profundiza en cuánto extraña a su hija. “Esta foto tiene casi 20 años”, indica al mostrar una postal que lleva en su celular. “Este es uno de los momentos que más guardo en mi corazón porque a ella le encantaba su vestido y yo se lo hice”. Mientras cuenta la historia de cómo llegó a EE.UU., la chica la espera detrás para sorprenderla.

Al final, en la última parte, la mujer narra lo duro que fue dejar a su pequeña. “A mí me partía el alma, pero para qué me la traía si no tenía nada seguro todavía”, evoca sobre el momento en el que tuvieron que separarse: “Fueron pasando los años, ella quería verme y no se podía”.

“Mi niña ahorita es enfermera y con mucho esfuerzo”, agrega la mujer del video viral. En el punto más emotivo, mientras ella revisa unos documentos que le muestran de su hija, la joven aparece detrás para darle un fuerte abrazo. Ambas se largan a llorar en su ansiado reencuentro tras casi dos décadas.

Un video viral

La historia causó múltiples comentarios y reacciones en redes sociales, sobre todo entre los usuarios que se mostraron conmovidos por las declaraciones de ambas. “Llorar por extraños es mi pasión”; “Me llegó al corazón porque yo ansío ese reencuentro con mi familia”; “Lloré demasiado con esta historia”; “Ojalá ahora nunca se separen y estén juntas”, escribieron. No obstante, debido a que los videos los replicaron diferentes cuentas de actuaciones virales, otros usuarios apuntaron a que era una simulación. Aun así, algunos de estos reconocieron que la historia reflejaba parte de lo que viven muchos migrantes todos los días.

LA NACION