El conmovedor recuerdo de Nico Vázquez meses después de su separación: “No hay un día que no te extrañe”

Nico Vázquez pasa sus días abocado al teatro, donde se destaca con la obra Rocky. Pese a que prefiere evitar dar detalles del momento que transita desde su separación y divorcio de Gimena Accardi, el actor recurrió a sus redes para recordar a su perrita Umma.

Nico Vázquez recordó a su perrita Umma (Foto: Captura Instagram/@nicovazquezok)

“No hay un día que no te extrañe”, escribió desde su cuenta de Instagram -en la que acumula poco más de cuatro millones de seguidores- junto al signo del infinito, con el que dio cuenta de que nunca se olvidará de ella. El texto acompañó una serie de imágenes en la que se lo vio posar con su labradora, que murió en noviembre del año pasado.

Al momento de la triste noticia, el ex Casi Ángeles publicó un extenso mensaje que no pasó inadvertido por los usuarios. "Hoy nos toca despedirte. Nos diste tanto amor en estos 16 años… Desde que llegaste a casa supimos que eras especial. Las veces que te vi observando amaneceres, el mar y atardeceres… Como dice Gime: contemplabas”, expresó.

Y continuó: “Me quedo con recuerdos hermosos. ¡En la playa eras imparable, y puedo decir que vi a una labradora surfear olas jaja! Y durante la pandemia, te bancaste mis bailes prohibidos que hacíamos para entretenerse y entretener. ¡Qué risa!“,

La emotiva publicación que hizo Nico Vázquez al momento de la muerte de su perrita (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

Por su parte, recordó las anécdotas que compartieron juntos: “Incluso, llegaste a acompañarme al teatro, saludando conmigo al público. Siempre con nosotros a todos lados, tan especial y graciosa. Voy a extrañar verte interactuar con Gime. Tan hermosas juntas”.

“Gracias a mi familia, que siempre estuvo para ayudarnos. Anto, tu mejor amiga, mi hermana Sole, y a todos los veterinarios que te cuidaron con tanto amor, desde Cecilia hasta Juan y Andrés, quienes fueron esenciales en tus últimos años”, detalló.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Umma en tiempos felices (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

“Fuiste una guerrera. Luchaste siempre, y aun en tus últimos días, tu amor fue impresionante. Extrañaremos todo: tu olor, tu compañía y ese amor incondicional. Siempre serás nuestra familia. Sé que seguirás cuidándonos. ¡Gracias por tanto! ¡Te amo para siempre!“, concluyó.

Por su parte, su expareja también se pronunció al respecto en aquel momento: “Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”.