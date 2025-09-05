Qué son y para qué sirven los “hilitos” de la banana
Los floemas forman parte de este reconocido fruto que le brinda nutrientes y vitaminas al organismo
- 2 minutos de lectura'
En reiteradas oportunidades, al pelar una banana, se observan muchos “hilitos” que se desprenden de esta reconocida fruta. Al deshacerse del plátano, los floemas quedan adheridos a la cáscara y muchas personas deciden retirarlos, sin conocer sus grandes beneficios.
Los floemas forman parte del sistema vascular de la banana al ser los encargados de transportar las vitaminas y nutrientes de la fruta. Al ser muy delicados, los “hilos” se rompen fácilmente, aunque siguen siendo sumamente beneficios para la salud.
Además de ser importantes en el crecimiento, desarrollo y calidad del fruto, los floemas son indispensables para el transporte de azúcar, lo que le da ese toque dulce tan distintivo a la banana.
Otras ventajas a considerar son una mejor digestión y la sensación de saciedad. Por otro lado los floemas contienen pequeñas porciones de potasio, vitamina C y otros nutrientes esenciales para la salud que fortalecerán el organismo y crearán barreras naturales para combatir gérmenes o enfermedades.
Por otra parte, los floemas son claves para la maduración de la fruta. Cuando la banana pasa de una tonalidad amarilla a oscura, los “hilitos” le dan ese dulzor especial que convierte a este superalimento en un aliado para cualquier receta de pastelería.
En conclusión, los expertos en salud y nutrición determinaron que los floemas se deben conservar -y consumir- cada vez que uno elija este fruto que se comercializa en verdulerías y comercios de todo el país.
