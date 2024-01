escuchar

“¿Qué hay después de la vida?” o “¿Qué pasa cuándo morimos?”, son algunas de las incógnitas más comunes que se hace el ser humano a diario y que, a decir vedad, recién obtendrá su respuesta cuando suceda. Mediante las redes sociales, la tiktoker Jade realizó un video en el que intentó explicar la información que halló en cuanto a esta incertidumbre que todos compartimos y su resultado dejó a más de uno sin palabras. “El cerebro sabe que murió”, señaló contundente.

La imagen de Jade se volvió viral en julio del año pasado, cuando relató que estuvo tres minutos muerta luego de que sufriera un paro cardíaco. A raíz de ello, en su cuenta oficial y también en formato podcast, comenzó a subir todo tipo de historias que se vinculan a este tipo de situación.

Tras la serie de experiencias cercanas a fallecer, durante años los científicos intentaron explicar cómo es ese “otro lado” o más bien, qué reacción tiene el cuerpo una vez que dejó de latir el corazón. Por fuera de las explicaciones religiosas, desde su cuenta @jade.loves.crime, la joven de Reino Unido, con más de 1.6 millones de seguidores, resumió una de las últimas investigaciones en referencia a qué sucede cuando una persona muere y destacó que el cerebro podría seguir vivo mucho más tiempo del que se piensa.

Según los estudios científicos, el cerebro seguiría con vida al menos unos segundos después de morir (Fuente: Pexels)

“¿Sabías que cuando tu corazón se detiene y morís clínicamente, tu cerebro sigue funcionando y parece saber que estás muerto?”, preguntó a sus seguidores y continuó: “Creo que hablo por muchos de nosotros cuando digo que no”.

Cuando el corazón deja de latir, clínicamente a una persona se la considera muerta, en específico porque todos sus órganos dejaron de funcionar y ya no existe movilidad ni conciencia. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad de Nueva York, publicó en 2018, en el Official Journal of the European Resuscitation Council, un estudio en el que se determinó que las células del cerebro seguirían con vida durante, al menos, 10 minutos más.

Según comentó el doctor Sam Parnia en el informe, las personas saben que han muerto porque el órgano de la cabeza aún sigue consciente por milésimas de segundos. Esto se logró gracias a que muchos pacientes que sufrían un paro cardíaco durante las operaciones y luego retornaban a la vida, describían conversaciones completas y hasta qué había a su alrededor, pese a estar difuntos.

El cerebro puede seguir con vida hasta 10 minutos después de fallecido todo el cuerpo (Fuente: Pexels)

Por su parte, un informe de la Universidad de Western Ontario, en 2017, también se acercó a lo que descubrieron en los Estados Unidos. “La ciencia moderna ha permitido algunos estudios fascinantes. Estos estudios han demostrado que tu cerebro tiene suficiente energía después de la muerte para continuar funcionando durante hasta siete minutos”, aseguró el documento.

Desde su versión, Jade asustó a sus seguidores y generó resquemor cuando destacó: “De hecho, se han registrado casos en los que las personas han podido comunicarse de forma inteligente después de que su corazón dejó de latir (...) Pensá en ello como en la anestesia, ese medicamento acaba de llegar a tu vía intravenosa, pero tenés unos segundos para hablar antes de que se apaguen las luces”.

Hacia el final, Jade, quien permaneció muerta por unos minutos, reflexionó: “Puede que tengas entre 6 y 11 segundos donde estás, pero luego el cerebro está solo. Es el último trabajador que se queda hasta tarde, cierra el local y apaga todas las luces. Es sorprendente cómo el cuerpo y el cerebro saben cómo morir”.

LA NACION