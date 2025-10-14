Se hizo pasar por ciego durante 50 años, cobró ayuda estatal y un error doméstico lo delató

El caso de un hombre de 70 años, de quien no se reveló la identidad, causó indignación entre la comunidad del municipio de Arzignano, Italia, luego de que las autoridades locales confirmaron que esta persona fingió tener una discapacidad visual para recibir ayuda económica.

El hombre fue visto por los agentes realizando actividades de jardinería (Foto ilustrativa: iStock)

Los detalles de su historia fueron dados a conocer por el medio Corriente Adriático. El diario regional informó recientemente que el ciudadano estafó al Estado por más de cuatro décadas.

Sin embargo, la verdad salió a la luz luego de que las autoridades iniciaran una investigación en su contra para comprobar si la ceguera del hombre era cierta, ya que durante un control de rutina, la Policía Financiera encontró algunos instrumentos de jardinería peligrosos.

Ante las sospechas de los funcionarios, la entidad vigiló la vivienda del sujeto por dos meses y los empleados encontraron pruebas suficientes para demostrar que todo era una mentira.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hombre era beneficiario del sistema de seguridad social, por lo que recibía pensiones y subsidios de asistencia por discapacidad visual desde 1972.

Pese a ello, miembros de la Policía Financiera grabaron al ciudadano en plena caminata solitaria por las calles, cuando hacía tareas de jardinería con herramientas peligrosas y en el mercado cuando seleccionaba los productos que necesitaba.

El hombre será sometido a juicio

Según las autoridades, las evidencias presentadas por la entidad son suficientes para demostrar que el hombre fingió su discapacidad visual por 50 años y estafó al Estado con más de 200.000 euros.

Ahora, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Vicenza, quien tomará en consideración los videos presentados por la Policía Financiera para abrir una investigación formal por fraude.

Hasta el momento, se sabe que el juez de la institución decidió procesar al hombre de edad avanzada y se espera que en los próximos días sea sometido a un juicio por haber simulado una ceguera para obtener prestaciones sociales.

Además, tras una inspección fiscal, las autoridades competentes determinaron que el acusado aún tenía en su poder los ingresos ilícitos que obtuvo del sistema de seguridad social en los últimos cinco años.

Por Stephany Guzmán Ayala