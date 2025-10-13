Alquilaron una habitación y cuando descubrieron hacia dónde daba la ventana se quedaron sin palabras

Una mujer y sus dos hijas protagonizaron un video que se volvió viral en los últimos días porque sorprendió a todos con su desenlace. La familia llegó a una habitación del hotel que habían alquilado en la ciudad de Blackpool, Inglaterra, pero al abrir una de las ventanas se llevaron una sorpresa mayúscula al ver a dónde daba. “Es una locura, no lo puedo creer”, exclamó la madre.

El clip está filmado por la madre y se ve a las niñas, una más grande que llevaba un vestido blanco con rayas negras y otra más pequeña con un vestido violeta, que están recién llegadas a la habitación del hotel. Una de las hijas se paró sobre una de las camas mientras la otra miró a su mamá, que no podía creer lo que oía a través de la ventana.

La vista de la ventana del hotel

“Acabamos de llegar a nuestro hotel en Blackpool y tenemos un partido de fútbol justo frente a la ventana“, relató la madre, atónita por el lugar donde estaba emplazado el complejo. ”Oh, por Dios", exclamó una de las niñas, también incrédula por lo que estaba viendo a través del vidrio. Pegado a su ventana estaba transcurriendo un partido de fútbol de la EFL League One (tercera división del fútbol inglés) y se veía a los fans viviendo el encuentro con fervor. “Creo que están jugando Blackpool y otro equipo. Es una locura. No lo puedo creer”, aseguró la mujer.

Lo que en realidad refería el video

Tras la viralización de las imágenes, fueron muchos los usuarios de Internet que aclararon que se trata de un reconocido lugar de la ciudad: el Blackpool FC Stadium Hotel es un hotel único ubicado dentro del estadio Bloomfield Road del Blackpool FC, cuyas habitaciones superiores ofrecen una vista inigualable del campo de juego.

El hotel se encuentra dentro de las instalaciones del club

“Las habitaciones superiores con vista al campo son la gran atracción del hotel. Desde allí se podría ver el partido cómodamente desde la cama. Sin embargo, las normas de la EFL y la FA exigen que todos los huéspedes que se alojen en estas habitaciones mantengan las cortinas cerradas 90 minutos antes del inicio de un partido y durante todo su desarrollo”, aclararon en el sitio web del club.

Podría ser un lugar excelente para hospedarse si se permitiera ver el partido desde la habitación, aunque no resulte tan atractivo si se siguen las reglas y se deben cerrar las cortinas. Especialmente considerando que es probable que se escuche el ruido ensordecedor del público afuera de la habitación, lo que dificultaría poder relajarse y descansar en la habitación.