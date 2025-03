Se quejó porque su vieja historia de amor era noticia desde hace dos años, se volvió viral y apareció su ex

Las redes sociales no dejan de sorprender por el alcance que un mensaje, video o imagen puede tener en cuestión de segundos; y eso ocurrió este martes, cuando Lucía, una usuaria de X, lanzó su crítica contra un medio argentino que repetía, desde 2023, su historia de amor del pasado. Como si fuera poco, la información llegó al otro protagonista y su reacción causó furor.

“Hola, @todonoticias, pueden dejar de subir esta nota como actual? Pasaron más de 3 años. Entiendo que sean una manga de inútiles que no sepan generar contenido. Pero no me rompan más las pel*****. Saludos”, escribió la mujer, no con enojo, sino con humor, luego de que viera que desde el portal compartían su historia del pasado como nueva.

Minutos más tarde, no solo llegó a varios portales y rincones del país, sino también a su expareja, quien, ante las dudas de la gente sobre si seguían juntos, decidió enviarle un mensaje para que aclare cuál es su estado hoy. “Che, Lu. Es una locura cómo siguen subiendo nuestra nota en TN. Parece que quieren que volvamos, pero vos ya sabés que yo no salgo con peronistas, de nuevo! jaja”, comenzó el hombre en cuestión.

Y completó: “Igual, me encantan los mensajes que nos deja la gente. Hay muchos de aliento... pero ya no estamos más juntos! Siempre me gustó lo que tuvimos porque sos una gran persona, te quiero mucho!! Un gran saludo a nuestros seguidores”. A lo que ella contestó: “Te quiero gorila”.

Con ganas de más, algunos usuarios le sugirieron que se den una segunda oportunidad. “Che y si van a tomar algo a ver qué onda? Queremos 2da temporada”; “Se viene el remake de Dulce amor” y “Acá hay amor”, lanzaron.

Cabe recordar que todo empezó en marzo de 2023, cuando Lucía decidió hacer pública una de sus historias de amor en X. “Hace años tuve un amor platónico con mi primer jefe. Estábamos en pareja y no nos animábamos a vivirlo. En aquella época me dijo, si tiene que ser, va a ser. No importa cuánto tiempo pase. Pasaron 14 años y acá estamos, viviendo ese amor. Necesitaba compartirlo, soy muy feliz”, escribió en aquel entonces. Su mensaje tuvo tanta repercusión que se convirtió en noticia y hoy, dos años después, todavía lo es aunque aquel amor quedó atrás.

