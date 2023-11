escuchar

Una casa británica de subastas, llamada Henry Aldridge and Son Ltd, sacó a la luz un particular menú que ostentaba el Titanic antes de su trágico desenlace el 15 de abril de 1912. Este dato no pasó por alto para los fanáticos, quienes se mostraron asombrados por tal descubrimiento que da pistas sobre la vida que tuvo lugar dentro del barco antes de la tragedia.

“Un menú manchado de agua para el restaurante de primera clase del Titanic, que muestra a los comensales deleitándose con ostras, cordero y pato real antes de que el crucero se hundiera, saldrá a la venta por 60.000 euros (22 millones de pesos)”, indicó la web oficial de este sitio reconocido en Gran Bretaña.

A la hora de brindar más detalles de un menú que data de cuatro días antes del desenlace fatal, donde sobrevivieron solo 706 de 2.223 pasajeros, el sitio de subastas otorgó detalles exclusivos que hicieron que su cotización suba considerablemente. “El menú, que se cree que fue recuperado del cuerpo de una víctima del Titanic, era para el restaurante de primera clase para la noche del 11 de abril de 1912″, explicaron.

El menú que se sirvió en el Titanic cuatro días antes de su hundimiento Internet (https://www.henryaldridge.com/)

Con un restaurante equipado para que la experiencia dentro del barco sea de primerísimo nivel, la carta se adecuó a las circunstancias para ofrecer una serie de platos variados como solomillo y cordero, sumado a una amplia gama de postres como el Bordaloue, una tarta francesa compuesta, generalmente, por una crema de almendras y un pudding Victoria, más conocido con el “budín de la Realeza inglesa”.

Aunque en la foto se reveló cómo estaba confeccionado el menú para los integrantes del barco, se cree que el mismo sufrió un fuerte deterioro debido a la gran cantidad de agua que entró al lugar y cambió por completo el destino de todos los tripulantes.

“El menú nunca antes visto muestra a personajes como los millonarios JJ Astor, Benjamin Guggenheim, Sir Cosmo Duff-Gordon y la ‘Insumergible’ Molly Brown”, relató el texto de esta casa de apuestas que, además de este hallazgo, también puso a la venta otros elementos que servirán para reconstruir la historia de este barco tan famoso.

El Titanic antes de partir desde Southampton AP

Entre los objetos preciados por los coleccionistas y comercializados por este lugar también se encuentra una manta tartán, la cual está confeccionada con dibujos a cuadros, que le sirvió a uno de los sobrevivientes para cubrirse de las bajas temperaturas. Para quien quiera adquirirla deberá desembolsar la suma de 123 mil dólares, equivalente a 43 millones de pesos.

Con estos dos descubrimientos, se dio un nuevo paso para conocer la antesala de lo que significó un momento impactante para los tripulantes del Titanic, quienes debieron tomar cartas en el asunto una vez que el barco colisionó con un iceberg en el Océano Atlántico. Cabe recordar que el recorrido del transatlántico era desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York, y el mismo sufrió un accidente fatal que se cobró la vida de la mayoría de las personas que lo abordaron.

