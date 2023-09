escuchar

“El Jefe”, la canción interpretada por Shakira, logró ser tendencia en las plataformas musicales y las redes sociales, cuyo video musical tiene más de 32 millones de visualizaciones en los seis días que lleva el video de estrenado.

Es por eso que millones de personas se lanzaron a las redes sociales a construir sus propias versiones, en especial en sus lugares de trabajo. Este es el caso del video en TikTok del usuario, los Panas 8915, en el que exponen que fueron despedidos por el jefe por realizar un baile con la canción de ‘El Jefe’ de la súper estrella barranquillera.

El Jefe - Shakira y Fuerza Regida

En el video en el que exponen la situación, se ve al lado izquierdo del videoclip que los sujetos vestidos con indumentaria de construcción, como botas de seguridad, jeans azules, camiseta blanca y camisa azul, realizan una coreografía coordinada por los tres.

“El video que subimos a nuestra cuenta se viralizó mucho, y no pensábamos que iba a llegar a esos niveles de popularidad y visualizaciones significativas”, dijo uno de los participantes en las redes sociales.

Bailaron la canción "El jefe" de Shakira y los despidieron

En seguida, el segundo compañero afirmó que el video los benefició y los perjudicó al mismo tiempo. “El video nos sirvió para bien como para mal, nos visibilizó pero al mismo tiempo nos despidieron, por lo que estamos sin empleo y estamos en búsqueda de trabajo”, explicó.

El tercer participante indicó que “el video les trajo consecuencias, pues los dejó sin trabajo, por eso queremos que ustedes nos apoyen y compartan este video para que podamos conseguir trabajo, pues queremos seguir adelante, ya que somos personas trabajadoras y nos gusta hacer las cosas bien”.

Hablaron los empleados que fueron despedidos tras bailar la canción "El jefe" de Shakira

El video tiene más de 700 mil ‘me gusta’, 19 mil comentarios y más de 14 millones de visualizaciones. “Es humor, si el jefe se molestó es la canción le queda perfecta”; “El que es buen jefe no le molesta, esta canción, la letra me parece excelente porque muchos explotan a sus trabajadores y no los tratan bien”; “Temazo dedicado para todos los obreros mal apreciados y poco valorados” y miles de comentarios que destacan el video de lo tres obreros.

Por Miguel Ángel Ramos Forero