Paulina Cocina dijo cuál es la ensalada navideña por excelencia y dejó los simples pasos para hacerla
Esta receta de origen extranjero conquistó a muchos paladares en el mundo por su sencillez y mezcla de sabores; enterate cómo replicarla en casa de manera exprés
- 2 minutos de lectura'
La ensalada Waldorf la inventó en 1893 el jefe de cocina del hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. La hizo en una época navideña y los clientes del hospedaje que comían en el restaurante quedaron maravillados por el sabor especial debido a la comunión de ingredientes saludables.
Si bien es una receta extranjera, se volvió popular para estas fechas y qué mejor que replicarla en la Argentina, donde la temporada de verano invita a consumir platos fríos. Por ende, aunque no tengas conocimientos en gastronomía, animate a replicar esta ensalada facilísima y sorprendé a tus seres queridos en Navidad.
Ensalada Waldorf con el truco definitivo de Paulina Cocina
Ingredientes:
Para la ensalada
- ½ planta de lechuga.
- ½ manzana verde.
- ½ manzana roja.
- 2 apios.
- Nueces.
Para la salsa
- 1 cucharadita de mayonesa.
- 1 cucharadita de mostaza.
- 2 cucharaditas de yogur neutro.
- 2 cucharadas de crema de leche.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
Paso a paso:
Preparación de los ingredientes
- Cortá en tiras las manzanas y reservalas con un chorrito de jugo de limón exprimido para evitar que se oxiden.
- Picá el tallo del apio en cubitos. Para que no tenga pelitos, quitalos con un pela papas o un cuchillo filoso.
- Picá las hojitas del apio (a elección), la lechuga y las nueces.
Para la salsa
- En un bol mezclá el yogur, la crema de leche, mayonesa, mostaza y un chorrito de jugo de limón exprimido.
- Añadí una pizca de sal y pimienta.
- Agregá un chorrito de aceite de oliva.
Elaboración de la ensalada
- En una ensaladera volcá los vegetales y mezclá bien.
- Cuando quede todo bien homogéneo, añadí la salsa y revolvé hasta integrar.
- Antes de servir, dispersá las nueces picadas en la superficie.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.
Tips adicionales:
- Hay quienes no le agregan crema de leche, aunque este ingrediente le proporciona volumen y cremosidad al resultado final.
- Esta ensalada es ideal para acompañar carne vacuna o de cerdo.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.