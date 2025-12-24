Paulina Cocina dijo cuál es la ensalada navideña por excelencia y dejó los simples pasos para hacerla

La ensalada Waldorf la inventó en 1893 el jefe de cocina del hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. La hizo en una época navideña y los clientes del hospedaje que comían en el restaurante quedaron maravillados por el sabor especial debido a la comunión de ingredientes saludables.

Si bien es una receta extranjera, se volvió popular para estas fechas y qué mejor que replicarla en la Argentina, donde la temporada de verano invita a consumir platos fríos. Por ende, aunque no tengas conocimientos en gastronomía, animate a replicar esta ensalada facilísima y sorprendé a tus seres queridos en Navidad.

La ensalada Waldorf se creó en el hotel Waldorf-Astoria de Nueva York y en la actualidad es tradición navideña (Fuente: Pexels)

Ensalada Waldorf con el truco definitivo de Paulina Cocina

Ingredientes:

Para la ensalada

½ planta de lechuga.

½ manzana verde.

½ manzana roja.

2 apios.

Nueces.

Para la salsa

1 cucharadita de mayonesa.

1 cucharadita de mostaza.

2 cucharaditas de yogur neutro.

2 cucharadas de crema de leche.

Sal y pimienta a gusto.

1 chorrito de aceite de oliva.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Cortá en tiras las manzanas y reservalas con un chorrito de jugo de limón exprimido para evitar que se oxiden.

Picá el tallo del apio en cubitos. Para que no tenga pelitos, quitalos con un pela papas o un cuchillo filoso.

Picá las hojitas del apio (a elección), la lechuga y las nueces.

2 Para la salsa

En un bol mezclá el yogur, la crema de leche, mayonesa, mostaza y un chorrito de jugo de limón exprimido.

Añadí una pizca de sal y pimienta.

Agregá un chorrito de aceite de oliva.

3 Elaboración de la ensalada

En una ensaladera volcá los vegetales y mezclá bien.

Cuando quede todo bien homogéneo, añadí la salsa y revolvé hasta integrar.

Antes de servir, dispersá las nueces picadas en la superficie.

Ensalada Waldorf para Navidad

Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

Tips adicionales:

Hay quienes no le agregan crema de leche, aunque este ingrediente le proporciona volumen y cremosidad al resultado final.

Esta ensalada es ideal para acompañar carne vacuna o de cerdo.