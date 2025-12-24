LA NACION

Paulina Cocina dijo cuál es la ensalada navideña por excelencia y dejó los simples pasos para hacerla

Esta receta de origen extranjero conquistó a muchos paladares en el mundo por su sencillez y mezcla de sabores; enterate cómo replicarla en casa de manera exprés

Ensalada Waldorf para novatos en la cocina
La ensalada Waldorf la inventó en 1893 el jefe de cocina del hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. La hizo en una época navideña y los clientes del hospedaje que comían en el restaurante quedaron maravillados por el sabor especial debido a la comunión de ingredientes saludables.

Si bien es una receta extranjera, se volvió popular para estas fechas y qué mejor que replicarla en la Argentina, donde la temporada de verano invita a consumir platos fríos. Por ende, aunque no tengas conocimientos en gastronomía, animate a replicar esta ensalada facilísima y sorprendé a tus seres queridos en Navidad.

Ensalada Waldorf con el truco definitivo de Paulina Cocina

Ingredientes:

Para la ensalada

  • ½ planta de lechuga.
  • ½ manzana verde.
  • ½ manzana roja.
  • 2 apios.
  • Nueces.

Para la salsa

  • 1 cucharadita de mayonesa.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • 2 cucharaditas de yogur neutro.
  • 2 cucharadas de crema de leche.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 chorrito de aceite de oliva.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Cortá en tiras las manzanas y reservalas con un chorrito de jugo de limón exprimido para evitar que se oxiden.
  • Picá el tallo del apio en cubitos. Para que no tenga pelitos, quitalos con un pela papas o un cuchillo filoso.
  • Picá las hojitas del apio (a elección), la lechuga y las nueces.
2

Para la salsa

  • En un bol mezclá el yogur, la crema de leche, mayonesa, mostaza y un chorrito de jugo de limón exprimido.
  • Añadí una pizca de sal y pimienta.
  • Agregá un chorrito de aceite de oliva.
3

Elaboración de la ensalada

  • En una ensaladera volcá los vegetales y mezclá bien.
  • Cuando quede todo bien homogéneo, añadí la salsa y revolvé hasta integrar.
  • Antes de servir, dispersá las nueces picadas en la superficie.
Ensalada Waldorf para Navidad
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

Tips adicionales:

  • Hay quienes no le agregan crema de leche, aunque este ingrediente le proporciona volumen y cremosidad al resultado final.
  • Esta ensalada es ideal para acompañar carne vacuna o de cerdo.
