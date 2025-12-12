LA NACION

La receta de canapé de pan para inexpertos en la cocina: preparación súper fácil

Aprendé cómo hacer esta entrada ideal para conquistar los paladares de tu familia antes de la cena principal de Navidad

Receta de canapés navideños para comer antes del plato principal
Receta de canapés navideños para comer antes del plato principal(Fuente: Pexels)

Las familias argentinas se preparan para recibir las Fiestas y en ese itinerario el menú es lo que más atención se lleva. Más allá del plato principal, la entrada también es importante, por lo que si tu objetivo es innovar y ofrecer un tentempié previo al plato principal, los canapés de pan de molde son la opción ideal. Fáciles, económicos y originales, aprendé cómo hacer la receta en simples pasos y ahorrá tiempo y dinero.

Los canapés son una ideal receta para comer como entrada; animate a combinar diferentes sabores, texturas y productos
Los canapés son una ideal receta para comer como entrada; animate a combinar diferentes sabores, texturas y productos(Fuente: Pexels)

Tres ideas de canapés con pan de molde, una entrada navideña con estilo

Ingredientes:

  • 9 rodajas de pan lactal o de molde.
  • 90 g de queso chedar.
  • 90 g de jamón cocido.
  • 150 g de queso crema.
  • 2 unidades de cebolla de verdeo.
  • 4 cucharadas de mayonesa.
  • 1/2 lata de atún.
  • 2 huevos duros.

Paso a paso:

1

Canapé de fiambre

  • Tomá una rodaja de pan lactal y untala de queso crema. Arriba colocá una feta de queso chedar y otra de jamón cocido.
  • Untá con queso crema y colocá otra capa de queso chedar y jamón cocido.
  • Colocá encima otro pan lactal.
  • Untá nuevamente con queso crema y colocá dos capas más de fiambre.
  • Por último, poné una tercera rodaja de pan lactal y cortá el sánguche en seis.
  • Decorá la superficie con un cono de jamón cocido.
2

Canapé de queso crema

  • Mezclá en un bol queso crema con cebolla de verdeo bien picada.
  • Untá una rodaja de pan lactal con esa mezcla y cubrí con una segunda rodaja.
  • Volvé a untar y repetí el procedimiento. Colocá la tercera rodaja de pan y cortá el sánguche en seis mini porciones.
  • Decorá cada canapé.
3

Canapé de atún

  • En un bol mezclá el atún con el huevo duro picado y la mayonesa.
  • Untá una rodaja de pan con esta crema y luego colocá una rodaja de pan encima.
  • Repetí el procedimiento una vez más y luego cubrí con una rodaja de pan.
  • Cortá el sánguche en seis mini porciones.
  • Decorá la superficie.
Receta de canapés navideños
Receta de canapés navideños

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Tips adicionales:

  • Animate a probar otras combinaciones para el relleno y lucite con los canapés bien originales.
