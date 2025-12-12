La receta de canapé de pan para inexpertos en la cocina: preparación súper fácil
Aprendé cómo hacer esta entrada ideal para conquistar los paladares de tu familia antes de la cena principal de Navidad
- 2 minutos de lectura'
Las familias argentinas se preparan para recibir las Fiestas y en ese itinerario el menú es lo que más atención se lleva. Más allá del plato principal, la entrada también es importante, por lo que si tu objetivo es innovar y ofrecer un tentempié previo al plato principal, los canapés de pan de molde son la opción ideal. Fáciles, económicos y originales, aprendé cómo hacer la receta en simples pasos y ahorrá tiempo y dinero.
Tres ideas de canapés con pan de molde, una entrada navideña con estilo
Ingredientes:
- 9 rodajas de pan lactal o de molde.
- 90 g de queso chedar.
- 90 g de jamón cocido.
- 150 g de queso crema.
- 2 unidades de cebolla de verdeo.
- 4 cucharadas de mayonesa.
- 1/2 lata de atún.
- 2 huevos duros.
Paso a paso:
1
Canapé de fiambre
- Tomá una rodaja de pan lactal y untala de queso crema. Arriba colocá una feta de queso chedar y otra de jamón cocido.
- Untá con queso crema y colocá otra capa de queso chedar y jamón cocido.
- Colocá encima otro pan lactal.
- Untá nuevamente con queso crema y colocá dos capas más de fiambre.
- Por último, poné una tercera rodaja de pan lactal y cortá el sánguche en seis.
- Decorá la superficie con un cono de jamón cocido.
2
Canapé de queso crema
- Mezclá en un bol queso crema con cebolla de verdeo bien picada.
- Untá una rodaja de pan lactal con esa mezcla y cubrí con una segunda rodaja.
- Volvé a untar y repetí el procedimiento. Colocá la tercera rodaja de pan y cortá el sánguche en seis mini porciones.
- Decorá cada canapé.
3
Canapé de atún
- En un bol mezclá el atún con el huevo duro picado y la mayonesa.
- Untá una rodaja de pan con esta crema y luego colocá una rodaja de pan encima.
- Repetí el procedimiento una vez más y luego cubrí con una rodaja de pan.
- Cortá el sánguche en seis mini porciones.
- Decorá la superficie.
Tiempo de preparación total: 30 minutos.
Tips adicionales:
- Animate a probar otras combinaciones para el relleno y lucite con los canapés bien originales.
