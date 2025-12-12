La receta de canapé de pan para inexpertos en la cocina: preparación súper fácil

Las familias argentinas se preparan para recibir las Fiestas y en ese itinerario el menú es lo que más atención se lleva. Más allá del plato principal, la entrada también es importante, por lo que si tu objetivo es innovar y ofrecer un tentempié previo al plato principal, los canapés de pan de molde son la opción ideal. Fáciles, económicos y originales, aprendé cómo hacer la receta en simples pasos y ahorrá tiempo y dinero.

Los canapés son una ideal receta para comer como entrada; animate a combinar diferentes sabores, texturas y productos (Fuente: Pexels)

Tres ideas de canapés con pan de molde, una entrada navideña con estilo

Ingredientes:

9 rodajas de pan lactal o de molde.

90 g de queso chedar.

90 g de jamón cocido.

150 g de queso crema.

2 unidades de cebolla de verdeo.

4 cucharadas de mayonesa.

1/2 lata de atún.

2 huevos duros.

Paso a paso:

1 Canapé de fiambre

Tomá una rodaja de pan lactal y untala de queso crema. Arriba colocá una feta de queso chedar y otra de jamón cocido.

Untá con queso crema y colocá otra capa de queso chedar y jamón cocido.

Colocá encima otro pan lactal.

Untá nuevamente con queso crema y colocá dos capas más de fiambre.

Por último, poné una tercera rodaja de pan lactal y cortá el sánguche en seis.

Decorá la superficie con un cono de jamón cocido.

2 Canapé de queso crema

Mezclá en un bol queso crema con cebolla de verdeo bien picada.

Untá una rodaja de pan lactal con esa mezcla y cubrí con una segunda rodaja.

Volvé a untar y repetí el procedimiento. Colocá la tercera rodaja de pan y cortá el sánguche en seis mini porciones.

Decorá cada canapé.

3 Canapé de atún

En un bol mezclá el atún con el huevo duro picado y la mayonesa.

Untá una rodaja de pan con esta crema y luego colocá una rodaja de pan encima.

Repetí el procedimiento una vez más y luego cubrí con una rodaja de pan.

Cortá el sánguche en seis mini porciones.

Decorá la superficie.

Receta de canapés navideños

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Tips adicionales:

Animate a probar otras combinaciones para el relleno y lucite con los canapés bien originales.