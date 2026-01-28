Un especialista explicó qué hacer cuando te encontrás con un lobo marino en la playa

Un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales mostró un momento de alta tensión en las playas de La Lucila del Mar, cuando un turista acarició a un elefante marino que descansaba sobre la arena, lo que desató la furiosa reacción de otros veraneantes. Ese simple acto irresponsable con la fauna marina pudo ser grave para la especie, explicó un especialista.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el animal se encontraba recostado en la orilla cuando el hombre se aproximó y lo tocó cerca de la cola. Ante esto, el mamífero reaccionó, abrió la boca de manera defensiva e intentó alcanzar al turista, que se alejó rápidamente. A partir del hecho, se produjo una fuerte discusión entre la gente del lugar, que le recriminó su accionar. ”¡No lo toques, es peligroso!”, gritó una señora.

El video generó miles de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios condenaron la actitud del turista e hicieron hincapié sobre el respeto a la vida silvestre. Como todos los veranos, suelen suceder incidentes similares en playas de la Costa Atlántica; por eso la recomendación de los expertos es no interactuar con los animales.

Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental y famoso creador de contenido con 216 mil seguidores en Instagram, publicó un video en el que explicó el peligro que generan estos encuentros en la fauna marina, sobre todo en especies que vienen con un descenso en su población.

“No quiero hacerles demasiado quilombo con el tema de los números, pero me parece que en este caso es importante. Tengamos en cuenta que esta especie, el elefante marino del sur, durante el brote de influenza aviar del 2023 en Península Valdés, se murieron el 60% de las hembras y el 97% de las crías. Es decir, ese año se murieron todas de la población que está en Península Valdés, donde vamos a encontrar el 5% de la población mundial, es decir que es un desastre”, precisó el experto.

“Lo que sí pasó en las Islas Georgias, donde se encuentra el 50% de la población mundial de elefantes marinos, allí se murieron el 47% de las hembras. Es un desastre. Eso hace que preservar esta especie y cuidarla como si fuera una joya. Una de las cosas que justamente no tenemos que hacer cuando salen a la playa es molestarlos porque cualquier gasto energético extra que tenga en ese gasto energético le puede ir la vida“, advirtió Fratto, que suele subir videos para enseñarle al público sobre cómo actuar ante estos cruces con los animales salvajes.

Esta especie de elefante marino sufrió el descenso de su población por la gripe aviar

Por eso, si te encontrás con un animal marino en la playa, lo más importante es cuidarte y cuidarlo. Estas son las recomendaciones clave: