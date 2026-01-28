Un especialista explicó qué hacer cuando te encontrás con un lobo marino en la playa
Luego de la indignación generalizada que produjo que un turista tocara un elefante marino en La Lucila del Mar, Víctor Fratto advirtió el peligro que suponen para la fauna estos encuentros
- 4 minutos de lectura'
Un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales mostró un momento de alta tensión en las playas de La Lucila del Mar, cuando un turista acarició a un elefante marino que descansaba sobre la arena, lo que desató la furiosa reacción de otros veraneantes. Ese simple acto irresponsable con la fauna marina pudo ser grave para la especie, explicó un especialista.
De acuerdo con las imágenes difundidas, el animal se encontraba recostado en la orilla cuando el hombre se aproximó y lo tocó cerca de la cola. Ante esto, el mamífero reaccionó, abrió la boca de manera defensiva e intentó alcanzar al turista, que se alejó rápidamente. A partir del hecho, se produjo una fuerte discusión entre la gente del lugar, que le recriminó su accionar. ”¡No lo toques, es peligroso!”, gritó una señora.
El video generó miles de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios condenaron la actitud del turista e hicieron hincapié sobre el respeto a la vida silvestre. Como todos los veranos, suelen suceder incidentes similares en playas de la Costa Atlántica; por eso la recomendación de los expertos es no interactuar con los animales.
Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental y famoso creador de contenido con 216 mil seguidores en Instagram, publicó un video en el que explicó el peligro que generan estos encuentros en la fauna marina, sobre todo en especies que vienen con un descenso en su población.
“No quiero hacerles demasiado quilombo con el tema de los números, pero me parece que en este caso es importante. Tengamos en cuenta que esta especie, el elefante marino del sur, durante el brote de influenza aviar del 2023 en Península Valdés, se murieron el 60% de las hembras y el 97% de las crías. Es decir, ese año se murieron todas de la población que está en Península Valdés, donde vamos a encontrar el 5% de la población mundial, es decir que es un desastre”, precisó el experto.
“Lo que sí pasó en las Islas Georgias, donde se encuentra el 50% de la población mundial de elefantes marinos, allí se murieron el 47% de las hembras. Es un desastre. Eso hace que preservar esta especie y cuidarla como si fuera una joya. Una de las cosas que justamente no tenemos que hacer cuando salen a la playa es molestarlos porque cualquier gasto energético extra que tenga en ese gasto energético le puede ir la vida“, advirtió Fratto, que suele subir videos para enseñarle al público sobre cómo actuar ante estos cruces con los animales salvajes.
Por eso, si te encontrás con un animal marino en la playa, lo más importante es cuidarte y cuidarlo. Estas son las recomendaciones clave:
- Mantené distancia de al menos 20 a 30 metros. Aunque parezcan tranquilos, pueden reaccionar rápido y morder si se sienten amenazados.
- No lo toques ni lo alimentes. El contacto humano puede estresarlo, transmitirle enfermedades o alterar su comportamiento natural.
- No intentes devolverlo al mar. Muchas veces salen a la costa a descansar, regular su temperatura o recuperarse. Forzarlo puede ser peligroso para ambos.
- Evitá ruidos y movimientos bruscos. Nada de gritos, selfies de cerca o rodearlo. Dale espacio.
- Mantené a personas y mascotas alejadas. Especialmente perros, que pueden provocarlo o lastimarse.
- Observá si está herido o enredado. Si notás lesiones, redes, anzuelos o un comportamiento extraño, avisá a las autoridades.
- Contactá a organismos locales como guardavidas, Prefectura Naval, Defensa Civil o centros de rescate de fauna marina.
Otras noticias de Animales
Desarrollo evolutivo. Ni negro ni infrarrojo: así es el color real que ven los gatos cuando se apaga la luz
No es solo sueño. El motivo científico por el que tu gato decide dormir arriba de tu pecho
“Somos muy afortunados”. La emoción de un investigador del Conicet por el estreno del nuevo streaming: de qué se trata y hasta cuándo durará
- 1
Mayday sobre el conurbano: lo que pasa en un avión y casi nadie se entera
- 2
Mataron al artista plástico Fernando Fazzolari dentro de su departamento en el centro porteño
- 3
Un brote en la India del virus Nipah, de alta letalidad y sin cura, pone en alerta a Asia
- 4
A qué hora juega Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026