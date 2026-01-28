Mar del Plata: asaltó a un hombre cuando llegaba a la playa, huyó corriendo y se escapó en un auto

Un delincuente asaltó este miércoles al mediodía a un hombre que llegaba junto a su familia para pasar el día en la Playa Estrada en Mar del Plata y se dio a la fuga a bordo de un auto. La secuencia, quedó registrada en un video capturado por el teléfono celular de un testigo.

En las imágenes se observa cómo, tras el arrebato de objetos personales, el ladrón cruza la avenida Félix U. Camet a plena luz del día y a las corridas mientras la víctima intenta perseguirlo sin éxito. Del otro lado de la calzada, un cómplice lo aguardaba al volante de un Volkswagen Fox gris para escaparse.

Asalto en Mar del Plata

“¡Hijo de puta, qué hiciste!”, se escucha gritar en el video a la mujer que grabó la escena desde un vehículo cercano.

Según consignó Canal 8 de Mar del Plata, los delincuentes sustrajeron a al víctima una cadenita de oro y otros elementos personales. Las autoridades trabajan en el análisis del video para identificar el vehículo que usaron los delincuentes para la fuga.

Otro robo similar en las últimas horas

En paralelo, la Justicia local investiga otro robo que ocurrió el martes en la intersección de las calles Alvarado y Sarmiento, que también quedó registrado en un video, según informó el diario La Capital de Mar del Plata.

En esta oportunidad, un delincuente sorprendió a una mujer y le sustrajo una cadena antes de emprender la fuga. A diferencia del episodio anterior, el sospechoso escapó en una motocicleta donde lo esperaba un cómplice.