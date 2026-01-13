Por cuánto tiempo fue inhabilitada la licencia de la influencer libertaria Eugenia Rolón

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes la exclusión del sistema de conductores para la influencer Eugenia Rolón. La medida administrativa surgió luego de un choque contra una columna de alumbrado en el Partido de la Costa bajo efectos del alcohol. La sanción busca sentar jurisprudencia ante infracciones cometidas por ciudadanos con visibilidad pública en redes sociales.

La sanción oficial contra la joven contempla un plazo de 75 años sin posibilidad de obtener el carnet habilitante. Esta restricción impide el trámite de cualquier documento para el manejo de vehículos en territorio bonaerense hasta el año 2099: la administración provincial configuró el sistema informático con esta extensión máxima para garantizar un castigo de carácter permanente.

La resolución surgió de oficio tras su choque contra un poste de luz sin contar con la documentación necesaria (además, el control de alcoholemia le dio positivo).

Las fuentes de la cartera de transporte explicaron a LA NACION que la inhabilitación rige para todas las sedes habilitadas dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. El castigo posee un alcance local debido a la organización del sistema de registros en el país.

Rolón conserva la oportunidad de tramitar su registro en un distrito nacional diferente. Esta alternativa existe por el diseño federal del esquema de otorgamiento de licencias en Argentina. La validez de un nuevo documento en otra provincia dependerá de la falta de intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el expediente.

Cómo fue su incidente vial en la Costa Atlántica

El episodio de tránsito sucedió el viernes pasado cerca de las nueve de la mañana en la ciudad de Mar de Ajó. La joven circulaba a bordo de un Honda Fit por la calle Moreno con una trayectoria irregular. El vehículo realizó maniobras oscilantes sobre la calzada antes de colisionar contra una estructura de iluminación urbana.

El control técnico posterior al impacto arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. La cifra representa un valor crítico frente a las normativas de seguridad vial vigentes. El rodado involucrado en el choque figuraba bajo la titularidad de Carlos Gutiérrez Morchio: la conductora poseía una autorización mediante la cédula azul para el uso del automóvil.

La pareja del tiktoker oficialista Iñaki Gutiérrez carecía de una licencia de conducir al momento del arribo del personal municipal. Este factor agravó la situación procesal de la implicada ante las autoridades de tránsito. El personal de seguridad detectó la falta de permiso habilitante de manera simultánea con la comprobación del estado de ebriedad.

Consecuencias legales y normativa de alcohol cero

La gestión que lidera Martín Marcucci impulsó el castigo administrativo mediante el Juzgado Provincial de Faltas de Dolores. Este organismo determinará la cuantía de la multa económica que la infractora deberá abonar por los daños y las faltas cometidas. La sentencia también obliga a la joven a completar un curso de capacitación sobre seguridad vial.

La legislación de la provincia de Buenos Aires establece parámetros rigurosos para la conducción. La normativa de alcohol cero impone una quita del carnet por un tiempo de dos años para los conductores que superan los 1,50 gramos de alcohol en sangre: el caso de la influencer excedió este límite y sumó la irregularidad de manejar sin registro previo.

La provincia buscó sentar un precedente jurídico con la aplicación de esta veda de por vida en su territorio. El Ministerio de Transporte bonaerense utilizó las facultades legales para restringir el acceso a la licencia hasta fines del siglo actual. La medida busca desalentar conductas de riesgo en las rutas y calles de los distritos balnearios durante la temporada estival.

