Un turista jugó con el pulpo más venenoso del mundo y sobrevivió de milagro

Durante unas vacaciones en Filipinas, lo que parecía una experiencia turística inofensiva estuvo a punto de convertirse en una situación de extremo riesgo. Sin saberlo, un turista británico agarró con sus propias manos a un pulpo de anillos azules, una de las especies marinas más venenosas del planeta. Aunque el episodio ocurrió en cuestión de segundos, el hecho encendió las alertas y volvió a poner el foco en los peligros ocultos que pueden presentarse incluso en escenarios paradisíacos, especialmente cuando se desconoce la fauna local y sus amenazas.

A través de su perfil de Instagram, Andy McConnell (@decanterman) compartió un primer video que rápidamente generó distintas reacciones entre sus seguidores, especialmente mensajes de advertencia sobre el animal que aparecía en las imágenes. Con el correr de las horas y tras tomar dimensión de lo ocurrido, el turista volvió a pronunciarse en la red social con una segunda publicación en la que fue contundente al describir la experiencia: “Mi encuentro cercano con la muerte”.

El episodio ocurrió en una playa de Filipinas y se volvió viral

En ese primer posteo, el video estuvo acompañado por un mensaje que decía: “Hoy en la playa… Un pulpo bebé capturado por una pandilla de chicos de la playa local”. En ese momento, McConnell no era consciente del peligro real que implicaba manipular un pulpo de anillos azules, hasta que las advertencias comenzaron a multiplicarse.

El hecho generó preocupación en las redes

Como era de esperarse, la situación que vivió Andy McConnell revolucionó las redes sociales. El video en el que se lo ve manipulando a un pulpo de anillos azules se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de reacciones, advertencias y mensajes de asombro entre sus seguidores. Frente al impacto que provocó el episodio, el propio turista decidió hacer una segunda publicación en la que reconoció la verdadera dimensión de lo ocurrido: “Explorar el mundo solo, a 11.000 kilómetros de casa, implica inevitablemente asumir riesgos. Pero nada tan extremo como mi aparente roce con la muerte ayer, que fue involuntario y del que no me di cuenta en absoluto hasta que publiqué sobre ello”, escribió.

En ese mismo descargo, McConnell explicó cómo se originó la situación y por qué se interesó por el animal. Según relató, su atención se despertó al ver a unos nenes jugando con el pulpo en la playa. “Me explicaron que habían atrapado un ‘pulpo bebé’ que se estaban pasando entre ellos y soltándolo entre piedras”, contó.

El hecho despertó asombro y conmoción entre los usuarios, sorprendidos por la suerte que tuvo el turista al no sufrir consecuencias tras un contacto tan riesgoso. La grabación se viralizó en poco tiempo y ya reúne más de 76 mil “me gustas” junto a más de 15 mil comentarios, que van desde advertencias sobre el peligro hasta distintas reacciones frente a lo sucedido. Pese al susto y a la enorme repercusión que generó el episodio, McConnell salió ileso.

Pulpo de anillos azules: uno de los animales más peligrosos del mundo

El pulpo de anillos azules, una de las especies más venenosas del planeta

Según el Natural History Museum, los pulpos de anillos azules son considerados uno de los animales marinos más venenosos del mundo, a pesar de su pequeño tamaño y su apariencia llamativa. Habitan principalmente en aguas poco profundas del océano Pacífico y del Índico, especialmente en zonas costeras de Australia y el sudeste asiático, donde suelen esconderse entre piedras, corales y restos marinos. Su rasgo más distintivo es el intenso brillo azul de sus anillos, que aparece cuando el animal se siente amenazado y funciona como una clara señal de advertencia.

El gran peligro de esta especie radica en su veneno, que contiene tetrodotoxina, una sustancia extremadamente potente que puede provocar parálisis muscular y falla respiratoria en cuestión de minutos. No existe antídoto específico y, en muchos casos, las mordeduras son indoloras, lo que retrasa la reacción de la persona afectada. Por ese motivo, especialistas insisten en no tocarlos ni manipularlos bajo ninguna circunstancia y recomiendan mantener distancia, incluso cuando parecen inofensivos o están quietos.