Le compuso una canción a su abuela con Alzheimer y el emotivo momento se volvió viral

Vivir junto a alguien que padece Alzheimer puede resultar muy difícil, ya que esa persona pierde recuerdos de seres queridos, sitios significativos o experiencias compartidas. Sin embargo, una joven en TikTok le dio la vuelta al problema y aprovechó para hacerle tierna una canción a su abuela, que padece esa enfermedad. “Tu nieta y tu hija siempre te recordarán”, cantó en el clip, que se volvió viral rápidamente.

“Va una para la abuela, lo bueno es que si se la vuelvo a cantar para ella siempre será la primera vez que la oye”, bromeó Zuri en su cuenta @zuridelroy y alcanzó más de 1,2 millones de reproducciones con el tierno video. En un banco de plaza, bajo la sombra de un árbol, se desarrolló esta escena de profunda que captó la atención todos. Con un ukelele naranja en sus manos, Zuri entonó una melodía para su abuela, Juanita Pons, y mostró cómo reconectar a su abuela con sus recuerdos más preciados.

La melodía, sencilla, pero cargada de significado, comenzó con una pregunta directa y a la vez conmovedora: “Si no te acuerdas de que yo soy, ¿quién soy?”. La abuela, con un sombrero de paja y un collar turquesa, miró a su nieta con una expresión de incertidumbre, un silencio que hablaba de la lucha interna por encontrar la respuesta. La joven, sin inmutarse y con una sonrisa tranquilizadora, continuó con su canción y le ofreció la ayuda que su abuela necesitaba. “Da igual, ya te lo recuerdo yo”, cantó, antes de enumerar los lazos familiares que las unían. “Yo soy tu nieta y ella es tu hija. Familia de Juanita Pons”, le recordó.

Zuri le cantó a su abuela Juanita (Foto: @zuridelroy)

Al escuchar su nombre y la mención de su hija, un destello de reconocimiento iluminó el rostro de la abuela. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios, un indicio de que la música y las palabras habían logrado hacerle recordar. La nieta, atenta a cada reacción, mantuvo la calma y la paciencia, elementos cruciales en el cuidado de personas con Alzheimer.

Poco después, la joven volvió a plantear la misma pregunta: “Y si volviste a olvidar que yo soy, ¿quién soy?”. Esta vez, la respuesta de Juanita Pons fue diferente, pero no menos dulce. “Una chica muy guapa”, dijo la abuela, con una mirada de admiración hacia su nieta. La joven, lejos de desanimarse, respondió con una frase que encapsula la esencia del amor incondicional: “No tienes que sentirte mal, pues tu nieta y tu hija siempre te recordarán”.

Estas palabras resonaron profundamente en la abuela, quien asintió y expresó conmovida: “Muy bien, qué bonito”. La interacción continuó y en un último intento, la nieta volvió a preguntar: “¿Quién soy?”. La respuesta final de Juanita Pons fue un bálsamo para el alma: “Mi nieta”. Un momento de pura alegría y conexión se reflejó en el rostro de la joven, que abrazó a su abuela con cariño.

El clip recordó la importancia de acompañar a las personas que padecen esta enfermedad (Foto: @zuridelroy)

Este video no solo es un testimonio del amor familiar, sino también un recordatorio de la importancia de la paciencia y la creatividad en el acompañamiento de personas con Alzheimer. La música, en este caso, actuó como un puente emocional y permitió que los recuerdos más profundos afloraran, aunque sea por breves instantes, lo que fortaleció el vínculo inquebrantable entre una abuela y su nieta.