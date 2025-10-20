“Rebelate, nene”: la reacción viral de Adrián Puente cuando Franco Colapinto sobrepasó a Pierre Gasly

Este domingo hubo acción en la Fórmula 1: se disputó el Gran Premio de Austin en los Estados Unidos. En dicha carrera, Franco Colapinto culminó en la 17° posición y tuvo un momento estelar donde sobrepasó a su compañero, Pierre Gasly, desobedeciendo las indicaciones de la torre de control de Alpine.

Franco Colapinto desobedeció la orden de su equipo y sobrepasó a Gasly

La acción se dio en la vuelta 53 de 56 cuando el oriundo de Pilar en una curva se adelantó a Gasly, dejando en evidencia su necesidad de escalar posiciones.

En consecuencia, tanto los usuarios de las redes como los periodistas que cubren el deporte de las cuatro ruedas celebraron el atrevimiento del argentino, quien busca asegurarse un lugar en la próxima temporada de la Fórmula 1.

Adrián Puente celebró el sobrepaso de Colapinto a Gasly en la vuelta 53 del Gran Premio de Estados Unidos

En el instante previo a esta maniobra, el periodista Adrián Puente, quien siguió de cerca lo que fue el desempeño de Colapinto en Estados Unidos, alentó al deportista en su iniciativa y hasta festejó el sobrepaso a su colega francés.

“Dale, dale, rebelate, nene, rebelate”, comenzó a gritar Puente en la transmisión para alentar, a la distancia, a Colapinto en una de las últimas vueltas del circuito estadounidense. Una vez que el argentino logró su cometido, el periodista, envalentonado, festejó: “Vamos, viejo. ¡Tomá, andá!“.

Marcos Galperin reaccionó con risas al pedido de Adrián Puente

Tras viralizarse la reacción, Marcos Galperin, en su cuenta de X, celebró la efusividad de Puente y le agregó tres emojis de risas por el festejo desmedido del periodista que está al tanto de lo que sucede en el día a día de Colapinto.