Una experta analizó la sal de baño que recomendó Meghan Markle y aseguró que podría causar quemaduras en la piel

La serie Con amor, Meghan, estrenada el pasado 4 de marzo en Netflix, generó diversas críticas tanto en la prensa británica como en medios especializados de Estados Unidos. Más allá de las opiniones sobre su contenido, la producción enfrenta ahora una controversia relacionada con la seguridad de un producto casero presentado por Meghan Markle en el programa.

Escena de la serie Con amor, Meghan Netflix - With_Love_Meghan_n_S1_E2_00_28_55_07

Con amor, Meghan es un programa de estilo de vida en el que la duquesa de Sussex comparte consejos sobre cocina, jardinería y hospitalidad, entre otros temas. En el primer episodio, Markle prepara una sal de baño casera para su amigo y maquillador Daniel Martin. Sin embargo, expertos en cuidado de la piel y medicina herbal expresaron su preocupación por la receta, ya que podría provocar irritaciones o incluso quemaduras en la piel.

Así elaboró la Duquesa las sales de baño

Durante el episodio, la duquesa explica el proceso de elaboración del producto. “Para las sales de baño, la base de lo que necesitamos son sales de Epsom a la antigua u hojuelas de magnesio. Es genial para relajar el cuerpo. Pero pueden agregarle más cosas”, mencionó mientras coloca los ingredientes en un frasco de vidrio.

A continuación, añade aceite de árnica y comentó: “Uso mucha árnica en mi casa. Así es la vida de un niño. Muchos golpes y moretones. El aceite de árnica es genial para tratar pequeños moretones”.

Una especialista alertó sobre el consejo de la Duquesa de Sussex para cuidarse la piel Pexels

Posteriormente, la Duquesa incorporó aceite de lavanda, que describe como “relajante por la noche”, y sal marina rosada del Himalaya, que según explica, “le da un poco de color y es un buen antiinflamatorio”. Para finalizar, introduce la mezcla en un frasco y prepara un “saquito de té” con sales, capullos de rosa y lavanda seca, para evitar que los residuos se dispersen en el agua.

No obstante, especialistas advirtieron que la receta no sigue las medidas de seguridad recomendadas. Jennifer Christopherson, esteticista experimentada, advirtió sobre los riesgos de imitar la preparación. “¡No intenten esto ustedes mismos! No estoy convencida de que comprendan los riesgos”, declaró al Daily Mail.

Según Christopherson, la Duquesa no estableció proporciones precisas al mezclar los ingredientes, lo que podría derivar en un uso excesivo de sales y aceites esenciales. “Cuando le preguntaron cuánta sal necesitaba, dijo que ‘bastante’. Esto deja claro que estaba adivinando”, agregó la especialista.

Videoplayback (6)

Los aceites esenciales de árnica y lavanda, según los expertos, deben diluirse en aceites portadores como coco, jojoba o semilla de uva para evitar reacciones adversas en la piel. Se recomienda una proporción mínima, pero en la serie Meghan añade los aceites directamente a la sal sin diluir y en una cantidad excesiva.

Además, enfatizó que los aceites esenciales son “sustancias no reguladas” y su aplicación directa puede ocasionar irritaciones o quemaduras. “No puedes simplemente darle aceites esenciales a alguien y esperar que no haya problema”, advirtió la especialista.

Mientras la controversia sigue en aumento, Con amor, Meghan fue objeto de críticas por parte de la prensa británica. The Guardian calificó la serie como “tan inútil que podría ser la última de los Sussex”, mientras que The Telegraph la describió como “un ejercicio de narcisismo”. The Times, por su parte, cuestionó el “entusiasmo” con el que se muestra el estilo de vida de la duquesa, “presentando su extrema riqueza y su estilo de vida increíblemente exclusivo como si estuviera al alcance de cualquiera”.

A pesar de las críticas y la polémica generada, Netflix ya confirmó que ‘Con amor, Meghan’ tendrá una segunda temporada, cuyo rodaje ya finalizó y estará disponible en los próximos meses.