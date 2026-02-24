Una madre reapareció por 24 años y no quiere reencontrarse con su familia: la teoría de su marido

La historia de Michelle Hundley Smith, una madre estadounidense desaparecida hace 24 años, tomó un giro impactante luego de ser localizada viva este mes. Desde entonces, transita una nueva vida y reveló que decidió abandonar a su familia aquel 9 de diciembre de 2001 por “asuntos domésticos”, aunque su exmarido tiene una teoría que no va tanto de la mano con estas palabras.

Michelle Hundley Smith, de 38 años, se esfumó en diciembre de 2001 tras decir que iría de compras a Martinsville, Virginia, una actividad que le significaba alejarse de su pareja y sus tres hijos. Su esposo la reportó el 31 de diciembre, lo que inició una búsqueda de décadas que incluyó al FBI. A principios de febrero de 2026, el Sheriff del condado de Rockingham anunció su hallazgo “viva y en buen estado”.

El sargento Disher y el detective Worley del Sheriff de Rockingham se reunieron con Smith en Carolina del Norte, tras una pista el 19 de febrero. El sheriff Sam Page explicó que, si bien ella alegó “asuntos domésticos continuos” como motivo, su oficina carece de registros previos. “Ella no dio más detalles”, afirmó Page, quien aclaró que “no hubo alegaciones de juego sucio en su partida”.

Michelle Hundley Smith abandonó a su familia sin dar explicaciones y su caso se hizo conocido a lo largo y ancho de Estados Unidos Captura Facebook (@Bring-Michele-Hundley-Smith-Home)

Smith pidió no compartir su ubicación y el sheriff Page destacó el “cierre” que brinda el hallazgo: “Saben que está bien”. Este desenlace, elogiado por Page, pone fin a un prolongado caso de una persona desaparecida y ofrece una resolución que ya se creía que no iba a ser posible con motivo del paso del tiempo.

Vinculado a esto, su hija Amanda Smith fue quien se encargó de dar a conocer cuál era la teoría de su padre, aunque lo contó en una entrevista con Dateline en 2020. “Él cree que ella simplemente se fue y lo dejó, y a nosotros, esa noche, y supongo que es posible. Es difícil descartar que simplemente nos dejara a todos y comenzara una nueva vida. Pero también hay algo que me inquieta: algo le pasó de regreso a casa”, expresó en aquella nota. Así, su suposición era correcta y efectivamente su madre había iniciado una vida lejos de ellos.

En la actualidad, la noticia de su aparición generó una vorágine de emociones en Amanda, quien se expresó en la página Bring Michele Hundley Smith Home (Traigan a Michele Hundley Smith a casa). Agradeció el apoyo y pidió evitar acusaciones: “Mi madre eligió su nueva vida y sabemos que está viva, y por ahora eso es suficiente”.

Amanda decidió compartir una extensa carta luego de conocer la noticia sobre su madre Captura Facebook (@Bring-Michele-Hundley-Smith-Home)

Por otro lado, Amanda defendió a su padre, quien enfrentó acusaciones luego de la desaparición de su madre. “Mi padre ha pasado por mucho y quiero dejar claro que, si bien su matrimonio tuvo problemas... mi madre no se fue simplemente por un mal matrimonio”, explicó. Lo describió como un “gran hombre” y “casi un superhéroe” a sus ojos, con énfasis en su inocencia.

Al reflexionar sobre lo que esto significa para su vida, Amanda compartió su confusión: “¡Estoy eufórica, enojada, tengo el corazón roto, estoy por todos lados!”. Aunque consideró una relación futura, admitió no tener respuesta clara con motivo de “todo el dolor”. Sin embargo, mostró comprensión: “Mi madre es solo humana, al igual que todos nosotros”.

La familia buscó a la mujer durante muchos años (Foto: X)

La hija de Michelle instó a la empatía y recordó que “cada uno de nosotros tiene sus defectos y merece la oportunidad de mejorarse y sanar”. Subrayó el amor y respeto por las decisiones familiares, además de pedir privacidad y evitar comentarios hirientes por el impacto negativo en la salud mental.

El Sheriff Page consultó con la fiscalía local sobre posibles cargos de abandono, ya que Smith dejó tres hijos. Hasta el momento no se presentaron cargos y el caso está en curso, aunque para el sheriff, el objetivo principal fue resolver este caso y ofrecer un cierre a la familia.