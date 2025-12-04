En qué parte de la casa colocar Lágrimas de la Virgen para que crezcan sanas y resistan el invierno de EE.UU.

Estados Unidos ya experimenta bajas temperaturas otoñales debido a las nevadas extremas en zonas como Chicago u olas de aire ártico en el Medio Oeste del país. Como alternativa ideal para los amantes de las plantas en este tipo de clima, se encuentra la Allium triquetrum, más conocida como "Lágrimas de la Virgen", que requiere al menos seis horas de luz solar en ubicaciones específicas de la casa.

Qué son las Lágrimas de Virgen y qué simbolizan

La Allium triquetrum o Lágrimas de Virgen es una hierba bulbosa perenne de entre 100 y 500 mm de altura. Suele crecer en suelos húmedos o mal drenados a lo largo de arroyos y bordes de caminos, como también en zonas urbanas, según consignó Weeds Australia.

Las Lágrimas de la Virgen son utilizadas con frecuencias en ceremonias de bodas y bautizos por su significado de pureza y protección Instagram/@viveroelpueblito

La planta cuenta con tallos triangulares y flores pequeñas y blancas que florecen en racimos. En su centro, se ubica un fruto redondo y verdes de 4-6 mm de diámetro y 6-7 mm de largo, con semillas negras largas.

Su forma simboliza pureza, protección y cuidado maternal; y en muchas culturas, se asocia con la Virgen María. Es por ello que suele utilizarse en ceremonias de bodas y bautizos, de acuerdo con un informe con Picture This.

Dónde ubicar las Lágrimas de la Virgen durante el invierno

Las Lágrimas de Virgen requieren al menos de seis horas de luz solar directa todos los días. Esto influye por estaciones, dado que en el verano puede necesitar algo de protección contra los fuertes rayos de la tarde en comparación con el invierno.

El ajustar la exposición de la planta la luz solar estacionalmente asegura que la planta continúe floreciendo durante todo el año Instagram/@viveroelpueblito

Para las temporadas más heladas, se debe trasladar la planta al lugar más soleado de la casa para compensar las horas de luz diurna más cortas. Uno de los lugares ideales es cerca de una ventana para que pueda absorber mucha luz solar.

En el caso de estar en habitaciones con menos luz natural, se debe ubicar la planta en superficies reflectantes como espejos para amplificar la luz solar disponible.

Cómo saber si las Lágrimas de la Virgen reciben la cantidad adecuada de luz solar

Hay tres factores que remarcan si esta planta recibe la cantidad adecuada de luz solar: follaje saludable, patrones de crecimiento y ciclo de floración.

Con respecto al primer indicador, las hojas deben encontrarse con un color verde consistente. En caso de una decoloración como amarillamiento o el ennegrecimiento, podría señalar que hay muy poca o demasiada luz solar.

El crecimiento alargado, donde la planta parece estirada o escasa, puede indicar insuficiencia de luz solar Pinterest/El Horticultor

Los patrones de crecimiento, por su parte, ayudan a identificar si la planta recibe la luz adecuada. Si las Lágrimas de la Virgen crecen de forma vertical y lateral, significa que cuenta con una buena exposición solar. En cambio, si el crecimiento se vuelve demasiado alargado, puede indicar insuficiencia.

Una última forma de identificar si las flores reciben la iluminación ideal es si tienen un ciclo de floración saludable. El florecimiento regular y abundante durante la temporada demuestra que las condiciones son adecuadas.