Otoño en Estados Unidos: cinco árboles con frutos deliciosos para plantar en esta nueva temporada
El clima de septiembre y octubre puede ser beneficioso para muchas plantas; los expertos eligen cuáles son las mejores para sembrar en la época
Este 22 de septiembre llega el otoño a Estados Unidos y aunque comúnmente no parece una temporada para plantar árboles, los expertos en jardinería indican que esta época del año puede ser ideal para sembrar aquellos de los que se pueden cosechar frutos deliciosos.
Se pueden plantar árboles frutales en otoño
Los expertos de Four Winds Growers, empresa que comercializa árboles frutales, indican que se pueden sembrar plantas que producen frutas en otoño para facilitar la transición del vivero al nuevo hogar, ya sea en la tierra o en una maceta. Esto gracias a que la estación ofrece un clima cálido y fresco, ideal para el establecimiento de raíces.
“Enraizar tu árbol en otoño significa que la salida de la latencia en los árboles de hoja caduca y la brotación primaveral en los de hoja perenne son mucho menos estresantes, ya que el árbol no intenta recuperarse y crecer al mismo tiempo”, explican.
Agregan que plantar árboles frutales en otoño es un proceso sencillo, similar al de la primavera, donde primero se debe aclimatarlos. Para ello, se deben colocar, entre una y dos semanas, en una zona sombreada del jardín que no reciba más de una o dos horas de luz solar directa al día.
“No es una ciencia exacta; el objetivo es adaptar gradualmente los árboles cultivados en invernadero a su entorno", señalan.
Los 5 tipos populares de árboles frutales que puedes plantar en otoño
Manzana
Los manzanos son uno de los árboles frutales más resistentes al frío, por lo que es de esperarse que se adapten bien a la siembra en otoño, señalan en Better Homes & Gardens. Los especialistas aconsejan elegir un árbol con portainjerto resistente al invierno y plantar dos o tres variedades compatibles juntas, ya que muchas no se autopolinizan.
Pera
El sitio de Martha Stewart, explica que plantar un peral en otoño significa que el árbol evitará el estrés del clima cálido. En Better Homes & Gardens precisan que aunque sus deliciosos frutos tardan entre tres y diez años en cosecharse, la ventaja sobre los manzanos es que no se ven afectadas por tantas plagas y enfermedades.
Durazno
Este árbol no es tan resistente como un manzano o un peral, pero plantarlo en septiembre u octubre le dará tiempo para establecerse antes de que cambie el clima, lo que puede ayudarlo a sobrevivir el invierno.
Cerezos
Estos son árboles frutales de crecimiento relativamente rápido. Plantarlos en otoño se considera el mejor momento en climas más templados, ya que así el árbol se centra en el crecimiento de las raíces durante el invierno. Dependiendo del tamaño, incluso se podría cosechar algunas cerezas el próximo verano.
Caqui
Estos árboles crecen bien en jardines y huertos pequeños; se pueden plantar en primavera u otoño. Las variedades asiáticas, como la Fuyu, son populares, pero no tan resistentes al frío como los caquis americanos (Diospyros virginiana).
En EE.UU.: árboles frutales en otoño
De acuerdo con la página de Martha Stewart, las temperaturas ligeramente más bajas del otoño pueden favorecer el crecimiento de nuevos árboles. “En el sur de Estados Unidos, por ejemplo, las temperaturas invernales, en comparación con el calor extremo del verano, permiten que los árboles arraiguen con mayor facilidad”.
Asimismo, señalan que en las zonas norte del país, los inviernos intensos pueden dificultar el crecimiento de las raíces. “El método y el momento de la siembra son clave para el éxito”, afirma Madeline Kay Wimmer, educadora en producción frutícola de la Extensión Universitaria de Minnesota.
“Cuanto antes se plante el árbol en otoño, más tiempo tendrá para establecer su sistema radicular antes de que llegue la primera helada”, explica la experta.
Por su parte, Better Homes & Gardens agrega que plantar árboles frutales en otoño es especialmente beneficioso en el sur, donde el clima más fresco y las lluvias más frecuentes ayudan a que se asienten más rápido.
Añaden: “También se pueden plantar árboles frutales en otoño en jardines más fríos del norte, siempre que los plantes unas seis semanas antes de la primera helada fuerte en tu zona; esto permite que sus raíces se arraiguen antes de que el suelo se congele”.
