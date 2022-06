Encontró a un chico con una bicicleta en mal estado y su gesto conmovió a su familia

Un pequeño gesto puede hacer feliz a un chico. Y así sucedió en Paraguay cuando una familia se enteró de que Brahian Daniel Rojas, de 12 años, circulaba con una bicicleta sin asiento y cubiertas en sus ruedas en la zona de Encarnación. Su vida transcurre en la calle donde se ganó el cariño de los transeúntes que lo ven con un silbato, imitando a un policía de tránsito y recibe algunas monedas que le sirven para ayudar a su familia, de escasos recursos económicos.

Al tener cierta popularidad en la zona, una persona lo grabó en medio de su improvisada rutina y llegó a muchas personas que se enternecieron con su figura. Entre ellas, una familia que decidió ayudarlo, pero no económicamente. Una mujer de nombre Nilda González le mostró a su hijo Lucas Sánchez el video y le consultó si no quería donar su bicicleta, de poco uso por su pequeño tamaño, color negra, que le habían obsequiado por el Día del Niño.

Con el visto bueno de Lucas para obsequiarle la bici, su mamá Nilda habló con el sitio Extra y confesó que este tipo de acciones para su entorno familiar no es nuevo, ya que asiduamente colabora con las personas de bajos recursos de su país: “Nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, pero con ropa de él, lo que no le queda más solemos regalar a otro que lo necesita. Con respecto al tema de la bici, su papá se la había regalado el año pasado por el Día del Niño, pero no la usó mucho porque era muy chica”.

Brahian vive en el barrio de la Sagrada Familia y frecuenta la zona primaria de la Aduana de Encarnación, un lugar muy concurrido en el territorio paraguayo. En un inesperado gesto, Lucas se apersonó en el lugar, junto a su madre, y le dio una emotiva sorpresa cuando apareció con su rodado para que él pueda darle un uso apropiado.

Para darle la formalidad al hecho, ambos se sacaron una foto y el pequeño, que mostró su bici rosa destartalada, lució una sonrisa de oreja a oreja que permitió cumplir el objetivo, mientras que el donante, de remera blanca, anteojos y pantalón negro, levantó el pulgar para la cámara.

Brahian y su gesto de felicidad al tener una bicicleta nueva Foto: extra.com.py

Por último, Nilda relató cómo vivió ese emotivo instante y dio algunos detalles del encuentro que fue celebrado por los usuarios de las redes sociales: “La expresión del niño era de felicidad, no lo podía creer, le preguntó a mi hijo si de verdad la bici era para él. Lo que más me quebró fue cuando se abrazaron”.

Este caso, como otros más que no pueden trascender el anonimato, marcan un gran precedente en las plataformas digitales para poder visibilizar las carencias que viven algunas personas y que los usuarios, al divulgarlo en sus cuentas, le dan una continuidad a un posteo que puede llegar a tomar una dimensión inesperada y terminar cumpliéndole el sueño a un pequeño que pasa su vida en la calle.