El exabrupto de Jimena Barón que sorprendió a Tinelli

Esta semana debutó, en la pantalla de eltrece, La Academia, la nueva competencia de Showmatch, que tiene a la cantante Jimena Barón como integrante del jurado. Interesado en su nuevo rol, el conductor Marcelo Tinelli le hizo un par de pregunta que, para su sorpresa, vinieron con un exabrupto.

“Estoy feliz de que estés acá. Había mucha expectativa de tenerte como jurado. ¿Cómo te sentís?”, le consultó Marcelo. “Acabo de entrar, ¡pará! Estaba en el camarín y escuché que alguien estaba ensayando. Me agarró un retorcijón y después pensé ‘jurada’. Siento mucha emoción. Mi último show fue en diciembre de 2019, así que estar trabajando de vuelta después de un año y medio es muy emocionante”, confesó Barón. “El laburo es algo mágico y sé que de acá morfan más de 350 familias, así que estoy muy agradecida y muy contenta”, confesó.

“¿Cómo va a ser Jimena Barón? Porque Pampita ya tiene su estilo. ¿Va a ser brava, condesciende, va a valer la actitud?”, indagó el conductor. A lo que la actriz respondió: “Acá vale la actitud porque no todos son bailarines pero en resumen voy a ser chot..., como soy yo. Voy a ser chotit...”.

Una de las grandes sorpresas del programa fue la presencia de la esposa de Tinelli, Guillermina Valdes, quien tuvo su participación como jurado reemplazando a Ángel de Brito, que se contagió de Covid luego de visitar los Estados Unidos y está realizando la cuarentena obligatoria.

Guillermina apareció bailando y le dio un apasionado beso al anfitrión. Tinelli, entonces, le pidió que desfilara y recordó que la última vez que le hizo ese pedido en vivo -cuando ella era jurado del certamen de talentos “Genios de la Argentina”, en 2019- ella se negó. “Quiero aclarar que la otra vez me negué a desfilar, no porque considerara que quisiera sentar una posición feminista, de que el macho no me dice qué hacer, sino porque siempre fui la peor desfilando”, aclaró Valdes.

LA NACION