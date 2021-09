Era mecánico, pero movilizado por un viaje abandonó todo para volverse un “cavernícola moderno”

Un hombre decidió hacer un cambio drástico de vida y se mudó a una cueva. Luego de sentirse atraído hacia la naturaleza durante toda su vida, decidió llevar adelante una forma de vida “prehistórica”. Además, brinda talleres de supervivencia en las redes sociales. “Estoy en un punto de mi vida que es lo más cercano a vivir mi sueño”, consideró.

Se trata de Will Lord, un hombre de 51 años que vive en una “cueva en la tierra” en Norfolk, Inglaterra y que fue el protagonista de un capítulo de Ben Fogle: New Lives in the Wild. “Para mí, las paredes son una barrera entre el flujo natural de la Tierra”, dijo el hombre a LadBible.

Parte de la pasión de Will está relacionada a su infancia, dado que creció en Grime’s Graves, un complejo minero en Norfolk, donde pudo desarrollar sus intereses. A los 17 años, su familia se mudó, por lo que debió adaptarse al “mundo real”, donde se desempeñó como mecánico, trabajó en una maderera e incluso, se casó.

Un punto clave en la vida de Will fue su viaje por España, donde vivió al aire libre. “Estaba recorriendo todos estos paisajes diferentes y comencé a sentir diferente a las cuevas y montañas. Podría decir que comencé a sintonizarme con el alma de la Tierra, y cuanto más podía escucharla, más sofocado me sentía cuando entré en una caja de zapatos de una casa”, detalló.

Hace dos años decidió mudarse a la cueva Instagram @will_lord_prehistoric_survival

El hombre no estaba dispuesto a abandonar para siempre su verdadera pasión: la naturaleza. Entonces, ideó talleres para enseñar supervivencia prehistórica, rubro al que se dedica desde hace 15 años.

En un momento no dio más. No estaba de acuerdo con enseñar una forma de vida, pero llevar adelante una totalmente diferente. Entonces, hace dos años tomó la decisión de mudarse a una “cueva emergente” cerca de Bury St. Edmonds. Si bien ese es su nuevo hogar, Will se divide su tiempo entre este “agujero en la tierra” y su antigua casa. La segmentación le es útil.

En su casa organiza los talleres que brindará y visita a su pareja, y en la cueva vuelve a ser un “cavernícola”. “Hay canto de pájaros, hay movimiento, hay verde, hay exuberancia, hay ambiente”, describió Will.

Aunque parezca dicotómico, Will logró congeniar sus “prehistórico estilo de vida” con el resto de sus obligaciones gracias a las redes sociales. “Me siguen en las tres plataformas, Instagram, Facebook y YouTube, y eso atrae a la gente a mi sitio web, y eso atrae a la gente a los cursos. Las redes sociales me han dado la libertad de convertirme en esto”, aclaró el hombre en referencia a su forma de vida. Incluso explicó que si no existieran las redes, debería “ir a trabajar”.