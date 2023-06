Es chileno y quedó asombrado por lo que pagó en una clínica privada argentina y su descargo se volvió viral

escuchar

Un turista chileno compartió a través de su cuenta de TikTok la urgencia médica que sufrió su hija mientras ambos compartían unos días en Mendoza. En su descargo, el usuario quedó sorprendido por lo barato que pagó la asistencia médica en la clínica privada argentina donde se atendió la niña. El video se volvió viral y acumuló cientos de comentarios.

Día a día, circulan todo tipo de contenidos virales en las redes sociales. El enorme poder de difusión que tienen las plataformas hacen que cualquier anécdota o situación pueda llegar a miles de usuarios en cuestión de unas pocas horas.

Dentro de ese universo, hay algunos temas y formatos que se repiten por sobre otros y que siempre que aparecen generan repercusión. Uno de ellos es el tópico de los precios y la comparación entre los valores de bienes y servicios en la Argentina y otros países. Eso fue lo que analizó un usuario chileno que pasó unos días en Mendoza.

En este caso, Cristóbal López Lagos, un influencer chileno que se dedica a crear contenido con consejos financieros, estuvo de vacaciones en el país y tuvo una emergencia médica. “Hace unos días me vine a Mendoza a pasear. Resulta que me pasó lo que no tenía que pasar. Mi hija se enfermó, está con mucha fiebre”, comenzó en la grabación que compartió en su cuenta @crislopezlagos.

A continuación, explicó que primero llevó a la pequeña a un centro de salud público, tranquilo por la gratuidad del sistema de salud argentino. Sin embargo, le dieron una espera de varias horas para que la pudieran atender, por lo que ante la urgencia de la situación decidió acercarse a una clínica privada y pagar lo necesario: “La verdad que no podía esperar tanto, así que puse el pecho ante las balas”.

Después de llevarla a la clínica Santa María, el chileno comentó que esperaba pagar un ticket elevado por los servicios médicos. “Yo ya estaba preparado para que me hicieran pedazos con la factura”, admitió. Por ese motivo, su sorpresa fue grande al enterarse de que el valor era casi el mismo que paga en Chile por una urgencia, solamente si cuenta con un plan de salud.

De acuerdo a lo que mostró el usuario, pagó el valor de $7260 por la consulta y el servicio médico para su hija. Aunque evitó emitir un juicio de valor respecto de la atención, comparó que en su país paga el equivalente a 190 dólares por el plan de salud entre él y su hija, que serían unos $92.300 al dólar blue, más otros 10 dólares en cada una de las consultas.

“Acá sin tener un plan de salud ni absolutamente nada, que nos cobren eso...”, cerró el usuario en su video. El video quedó al borde de las 300.000 reproducciones y acumuló más de 11.000 likes y 1500 comentarios. Allí, hubo diferencias entre los usuarios. Mientras que muchos valoraron la accesibilidad de la salud argentina y la compararon con la atención médica en otros países, otros explicaron que al turista le resultó barato por la devaluación del peso.

