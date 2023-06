Es francés y mostró la parrilla que usa para cocinar un asado: “Si tenés esto en Argentina te sacan la nacionalidad”

escuchar

Ladistino es el nombre que tiene el tiktoker francés que está enamorado de la Argentina y de su cultura. Él mismo señala en su perfil de esa red social que es un parisino de sangre y sudamericano de corazón. En este contexto, este joven europeo con grandes simpatías por las costumbres argentinas mostró cómo es la parrilla que él tiene en su balcón de la capital francesa y, antes de recibir cualquier crítica, él mismo comentó: “Si tenés esto en Argentina te sacan la nacionalidad”.

El joven francés, cuyo nombre real es Ladislas d’Herbigny y que suele aparecer en sus videos con la camiseta de la selección argentina y es un gran admirador de Lionel Messi, tiene en su cuenta de TikTok más de medio millón de seguidores y allí promociona sus clases de francés pero, sobre todo, muestra las curiosidades y diferencias entre la cultura de su país y las naciones sudamericanas, en especial la de los argentinos.

Es francés y mostró la parrilla que tiene en París: "En Argentina con esto te sacan la nacionalidad"

Y uno de los elementos fundamentales de la idiosincrasia argentina, especialmente al hablar de su gastronomía, es la parrilla, el elemento indispensable para hacer un buen asado. Pues bien, en este sentido, Ladistino, conocedor de cómo son estos dispositivos en tierras sudamericanas, decidió grabar un video en el que exhibe cómo es su propia parrilla, instalada en un balcón de su departamento parisino.

“Mirá la parrilla que tenemos en casa en Francia. No sé si hacen parrillas así en Argentina, me parece que no, pero mirá eso”, dice el joven en el video, mientras que la cámara pasa de enfocarse a sí mismo a apuntar a una extraña parrilla que se ubica sobre una mesa de madera en un rincón del balcón.

Consciente de que ese elemento negro con una tapa metálica con forma de caparazón que muestra en su video tiene poco y nada que ver con lo que se usa para asar en la Argentina, el tiktoker francés continúa su video diciendo: “En Francia no es común tener una parrilla así en la pared, así que tenemos algo chiquito así”.

Así es la parrilla que Ladistino tiene en Francia TikTok / ladistino

A continuación, y mientras sigue en el centro del video la pequeña parrilla, Ladistino se sincera y dice: “Me parece que en la Argentina no existe algo tan pequeño, creo que si tenés eso en la Argentina te sacan la nacionalidad. O es un juguete para niños. No existe eso”.

El papá del tiktoker Ladistino asa unas piezas de pollo en la particular parrilla que el joven tiene en París TikTok / ladistino

Como broche de oro del video, que se viralizó rápidamente, se muestra al propio padre de Ladistino que, en esa misma pequeña parrilla, está asando unas pata-muslo de pollo. “Todo un argentino”, dice la leyenda sobre la imagen, mientras el papá del tiktoker intenta de varias formas pronunciar en español el nombre del animal que tiene sobre los fierros.

“¿Polo? ¿Polo?”, repite, esperando la aprobación de su hijo, que le dice: “No”. Finalmente, en el último intento, el parrillero padre del tiktoker logra una pronunciación convincente: “¿Poio?”, pregunta, mientras en pantalla aparece un signo de aprobación.

En los comentarios que varios argentinos hicieron al tiktoker francés Ladistino, se señaló que, en realidad, su parrilla se trata de un modelo pequeño de parrilla conocido como "chulengo", como los que se ven en la imagen Original Jerk BBQs

Entre las respuestas al video del tiktoker francés con espíritu rioplatense, fueron muchos los argentinos que le respondieron, y varios de ellos aclararon que ese tipo de parrilla sí existe en el país, y se conocen como “chulengos”.

LA NACION