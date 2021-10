Espejito, espejito: ¿cuáles son los 4 beneficios imperdibles en maquillaje?

Volvió la vida social, volvieron los eventos. ¡Y qué lindo arreglarse para salir! El maquillaje vuelve a pisar fuerte como tendencia después de algunos meses en el olvido. Es hora de desempolvar el kit de productos que tenemos en casa y –por qué no– reponer algunos ítems, con la ayuda de tiendas maravillosas y naturales como Toro Blanco y Natural Shop. Pero el maquillaje no es solo cosa de la noche. Acudir a The Beauty Bar by Coco Buenos Aires para un lifting de pestañas o laminado de cejas garantiza un look fresco y chic para todos los días (¡y también brindan servicio de make-up para eventos!). Y para quienes quieran formarse como profesionales en el rubro o incluso perfeccionar su técnica, los cursos online de la Escuela de Maquillaje de Bettina Frúmboli son un éxito.

Toro Blanco

Toro Blanco propone maquillaje natural, sustentable y sin género

Esta marca es pionera en maquillaje natural en Sudamérica. Su producción responsable y artesanal viene abriéndose paso en el mercado desde 2019, siempre con el compromiso de un crecimiento sustentable y un ambiente laboral pleno de amor y armonía. La premisa es fomentar un consumo frugal, honesto y sustentable, y para ello proponen romper con los estándares de belleza inalcanzables, sin descuidar el planeta ni la comunidad. Con esta filosofía es que Toro Blanco desarrolla maquillaje natural y no gender, que cuida la piel y rechaza los mandatos de género. Todos los “toritos” son multifunción y se pueden usar como cada uno prefiera, ya que están pensados para resaltar la belleza natural. Así, hay bálsamos como Labiomejilla, “corrector” (así, con comillas, porque no hay nada que corregir), Hidrabase, serum para labios, iluminador, labial, rubor, sombra en crema y en polvo y demás maravillas para mimar la piel.

The Beauty Bar by Coco Buenos Aires

Los locales de Coco Buenos Aires son puro encanto e invitan al relax inmediato

Coco Buenos Aires combina la filosofía de un beauty bar neoyorquino y el encanto de un nail couture parisino. Es un espacio dedicado a la belleza que reúne las últimas tendencias en materia de make-up & hair styling, extensiones o lifting de pestañas, diseño de cejas, manicura y pedicura. Hoy en The Beauty Bar priman los maquillajes casuales y de apariencia natural (tanto para el día como para la noche), las cejas perfectamente cuidadas y preparadas (con maquillaje permanente o semipermanente) y las pestañas arqueadas y teñidas (con apariencia de maquillaje prolongado). Vanguardia y profesionalismo se combinan con un servicio de primera, a precios accesibles y en un ambiente donde las clientas se sentirán tan cómodas como en sus propias casas.

Natural Shop

Los productos que nuclea Natural Shop se caracterizan por ser libres de crueldad animal y con el foco en el consumo responsable

Esta empresa de cosmética natural reúne productos de marcas naturales, orgánicas, ecológicas y veganas en una única tienda online, realiza envíos a todo el país y ofrece un punto de retiro en Palermo. Todos los productos para el cuidado facial, capilar y corporal son libres de crueldad animal y están aprobados por ANMAT, con el foco puesto en el consumo responsable, la concientización y el compromiso con el medio ambiente. En la sección de make-up encontramos maravillas como los tonalizadores hidratantes Bronze y Apricot (una emulsión de cosmética ayurvédica enriquecida con activos naturales), los labiales mate Dark Red y Nude Rose (hidratantes y protectores de Zao Make Up con propiedades antioxidantes y calmantes) y el rubor Brown Pink (también de Zao Make Up, con minerales de alta pigmentación, hidrata y ayuda a regenerar la piel). También tienen bálsamos labiales, pads desmaquillantes reutilizables y limpiadores de rostro.

Frúmboli

Los cursos online de Bettina Frúmboli ofrecen opciones para amateurs y también para profesionales del make up

Bettina Frúmboli lleva más de 23 años pisando fuerte en la industria del maquillaje, tanto para campañas de reconocidas marcas en el rubro editorial y de la moda como maquillando a las más exclusivas celebrities. Su pasión por este arte la llevó a fundar una Escuela de Maquillaje Profesional en el barrio de Belgrano, donde se abocó a transmitir sus técnicas y secretos para formar futuros profesionales de primer nivel. Hoy, la escuela brinda –además de sus cursos presenciales– dos opciones para quienes quieren aprender online. Por un lado, el Curso Online de Maquillaje Profesional es una excelente alternativa para quienes están dando sus primeros pasos en su formación profesional. Y por otro, el Curso Online de Perfeccionamiento en Maquillaje está orientado a aquellos profesionales con experiencia que desean aprender nuevas técnicas y estilos, así como las últimas tendencias en maquillaje. Ambos consisten en 10 clases de dos horas, en las que se brinda interacción en vivo con Bettina y su staff en clases virtuales teórico-demostrativas.

