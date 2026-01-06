La Costa Atlántica argentina es un destino típico para la práctica de sandboard, un deporte que gana popularidad día a día. La región posee dunas con una altura promedio de 30 metros y extensiones de deslizamiento que varían entre los 50 y 80 metros.

Este es un deporte de tabla que consiste en el descenso de dunas o cerros de arena. Es un pariente directo del snowboarding, pero adaptado a superficies áridas en lugar de nieve.

Sandboard en la playa MAURO V. RIZZI

Estas son las mejores playas para hacer sandboard en la Costa Atlántica argentina

En Pinamar

Pinamar concentra la actividad en la zona de La Frontera, sobre el kilómetro 386 de la Ruta Provincial 11. A 500 metros del parador, los médanos cuentan con pendientes de entre 18 y 30 grados y pistas de descenso de hasta 90 metros.

Cerca de la ruta se ubican las formaciones de mayor envergadura, con alturas de 40 metros. El acceso a estos puntos se realiza a pie o mediante vehículos de tracción integral. En el lugar existen servicios de alquiler de equipo y excursiones guiadas.

Un valiente hace sandboard y se tira desde lo alto en las Dunas del Nihuil. Damian Liviciche

En Mar del Plata

En General Pueyrredón, los deportistas asisten a los siguientes sectores:

Barrancos: presenta desniveles de 10 a 12 metros.

presenta desniveles de 10 a 12 metros. El Arco: ubicado frente a la zona de La Serena.

ubicado frente a la zona de La Serena. Reserva San Jacinto: sitio que dispone de una escuela de instrucción en su playa pública.

sitio que dispone de una escuela de instrucción en su playa pública. Playas del Sur: los sectores de La Morocha y Arena Beach cuentan con formaciones aptas para el uso de tablas.

Opciones para la iniciación en otros destinos

Para quienes comienzan en el deporte, la costa bonaerense ofrece variantes con menor nivel de dificultad:

Mar de las Pampas: posee dunas de 15 metros y pendientes de inclinación moderada.

posee dunas de 15 metros y pendientes de inclinación moderada. Valeria del Mar: los balnearios La Pérgola y la bajada náutica de Halcón funcionan como puntos de aprendizaje.

los balnearios La Pérgola y la bajada náutica de Halcón funcionan como puntos de aprendizaje. San Clemente: en Playa Norte existe un médano con 30 metros de recorrido y 20 grados de pendiente.

en Playa Norte existe un médano con 30 metros de recorrido y 20 grados de pendiente. Costa Bonita: situada entre Quequén y Arenas Verdes, presenta una duna de 50 metros de extensión.

Preparación física y salud para hacer sandboard

El sandboard es una actividad que demanda equilibrio y control corporal. El médico funcional Rodrigo Ricaurte indica que, al ser un deporte de riesgo, es necesaria una entrada en calor, con énfasis en la articulación de las rodillas.

Bajando la duna en tabla de sandboard. Xavier Martin - Lugares

Recomendaciones de entrenamiento

Marcela Lucero, instructora de postura global, sugiere disciplinas complementarias para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones:

Entrenamiento funcional y calistenia: para desarrollar fuerza y estabilidad.

para desarrollar fuerza y estabilidad. Yoga y pilates: para mejorar la movilidad y el control del core .

para mejorar la movilidad y el control del . Activación muscular: realizar estiramientos dinámicos antes del descenso.

realizar estiramientos dinámicos antes del descenso. Hidratación: mantener el consumo de agua y nutrientes según la exigencia física.

La técnica de descenso requiere de la fuerza excéntrica de los músculos estabilizadores. Una preparación integral minimiza la probabilidad de sufrir esguinces o fracturas durante la actividad en la arena.