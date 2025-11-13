Estuvo perdida siete años, volvió a ver a su antigua dueña y el video del momento emocionó a todos

Una historia llena de ternura y nostalgia conmovió a miles de personas en las redes sociales. Venus, una perrita que había sido rescatada por una joven, logró reencontrarse con su primera dueña después de siete años de haberse perdido, gracias a un video que se volvió viral en TikTok.

Todo comenzó cuando Val, una creadora de contenido identificada en la red social como @segunval, compartió un video en el que presentaba a sus tres mascotas: Leela, Dogo y Venus. En el clip, explicó que nunca compró a ninguno de ellos, ya que siempre elige la adopción. “La rescataron en una gasolinera, tenía una patita fracturada”, contó sobre Venus.

El video se viralizó rápidamente y llegó hasta una mujer que creyó reconocer a su perrita perdida años atrás. Para confirmar su sospecha, le envió a Val fotos de cuando Venus era cachorra y hasta el cartel de “Se busca” que había hecho en ese entonces.

Val preparó a su perra para el reencuentro (Foto: @segunval)

“Una chica me escribió y me dijo como ‘tu perrita tiene cola mocha’ y yo le dije sí, por qué. Me dijo ‘es que hace como 7 años se me perdió una perrita igualita’”, relató Val. Al comparar las imágenes, ambas confirmaron que se trataba de la misma perrita.

A través de un video, Val compartió la historia completa y anunció que habría un reencuentro con su antigua dueña. “Mi perrita adoptada se va a reencontrar con su familia después de 7 años. No les conté, pero mi gordita sufre de babescia. Le dimos muchísimos medicamentos. Esa fue la excusa perfecta para ponerla hermosa”, explicó la joven que mostró en el clip como bañó, le cortó las uñas y le colocó un pañuelo rojo a su mascota.

La tiktoker aclaró que la antigua familia de Venus no pretendía recuperarla, sino verla nuevamente y saber que estaba bien. “Quiero aclarar que las intenciones de su familia nunca fueron quitarme a Venus. Estaban contentos y aliviados de saber que todo ese tiempo Venus estuvo en buenas manos. Y al igual que yo, Luisa es una persona que ama y respeta profundamente a los animales. Las energías y los valores no mienten”, expresó.

El reencuentro significó un momento muy especial para ambas (Foto: @segunval)

Por precaución y para no alterar a la perrita, Val decidió realizar el encuentro en su propio hogar. “Decidí que vinieran a mi casa porque no quiero estresar a Venus. Ella ya está mayorcita y le estamos tratando una enfermedad delicada, así que preferí dejarla en su espacio. Pero ya sin más, aquí les muestro el tan esperado reencuentro”, escribió junto al video del emotivo momento.

Durante el encuentro, Venus al principio no pareció reconocer a su antigua dueña, aunque movió su colita mocha y se dejó acariciar. La mujer, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al verla nuevamente después de tantos años. Para amansarla le dio una golosina para perros y Venus aceptó contenta.

El final feliz entre las mujeres y las mascotas (Foto: @segunval)

El conmovedor reencuentro entre Venus, Val y su primera familia no solo emocionó a los presentes, sino también a miles de usuarios en TikTok, que celebraron la historia como una muestra de amor, empatía y segundas oportunidades. Al final del video, compartieron una foto juntas con el mensaje: “Venus es la prueba de que el amor no se pierde, solo cambia de manos. ¡Adoptá, no comprés!“.