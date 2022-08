Faltó al trabajo para ir a los 8 escalones y se llevó el millón: para qué lo va a usar

Todas las tardes, la audiencia está expectante ante Los 8 escalones del millón (eltrece). Un grupo de participantes se enfrenta a una serie de preguntas con alto nivel de dificultad, y cada respuesta correcta los acerca al apreciado premio de la suma de 1 millón de pesos. Cada uno de los jugadores tiene en claro el uso que le dará al dinero, y detrás de ellos, en general, hay una conmovedora historia. En la edición del martes, una joven de 29 años llamada Bárbara se consagró ganadora y emocionó a todos al contar en qué utilizará el dinero.

“¿Cuál de los siguientes nombres designa a uno de los más conocidos soportes para libros digitales?”, fue la última pregunta que debieron responder Susana y Bárbara al llegar a la instancia final del juego. Ante el panel de jueces integrados Carmen Barbieri, Ingrid Grudke, Walter Nelson, Gino Tubaro y Luciano Castro, vocalista de Banda XXI, las participantes dieron su respuesta entre las cuatro opciones posibles. La correcta fue la C, Kindle, y fue la joven quien acertó en su respuesta, lo que la convirtió en la ganadora.

Bárbara se consagró ganadora de la suma de un millón de pesos (Captura video)

Entre los papelitos que caían en símbolo del festejo de la definición, se pudo ver la emoción de Bárbara, quien no contuvo las lágrimas al mismo momento que paraba de repetir que no podía creer lo que estaba sucediendo. Mientras, Guido Kaczka hablaba sobre ella: “Bárbara que trabaja en un banco, además es modelo plus size”. “Que lo crea, el millón es de ella, se lo ganó”, agregó el conducto mientras la participante continuaba sorprendida.

Con su enorme cheque en mano que indicaba la gran suma de la que ya era dueña, Bárbara se mostró atenta a las palabras del conductor, quien remarcó que la ganadora utilizaría el dinero para viajar junto a su madre. Acto seguido, Kaczka se despidió del staff de jueces y Carman Barbieri tomó la palabra para dirigirse a la joven: “Genial, que pienses en tu vieja. Estar juntas, las charlas con ella, aprovechala”.

Bárbara, la ganadora de Los 8 escalones

“Un saludo a mi mamá. Un saludo a los de mi trabajo que me dejaron venir”, expresó la participante mientras el conductor continuó despidiendo a las figuras del jurado. Luego Bárbara volvió a tomar la palabra para seguir expresando su sorpresa. “Increíble. Creo que está mi abuela acá conmigo. Elena. Hoy me puse su camisa y dije ‘Ella me va a acompañar”, expresó al mismo momento que rompió en llanto. Por su parte, Guido apoyó las palabras de la joven y aseguró que no se encontraba sola, sino que la compañía de ese ser querido estaba con ella.

Luego de que la emoción formara parte del festejo, el conductor remarcó la importancia que tuvieron los jefes de la joven para darle permiso para hacerse presente en el programa e indagó si podría faltar una vez más, si así lo decidiera ella para participar por un millón de pesos más. “Creo que si me dejaron hoy, me van a dejar mañana”, respondió entre risas y de esta forma confirmó su presencia en el próximo programa, en búsqueda de un nuevo triunfo.