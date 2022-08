La polémica por las vacaciones XXL de Sol Pérez rompió la felicidad de la modelo por la sorpresiva propuesta de matrimonio de su novio

Julio para Sol Pérez fue el mes soñado: la panelista se fue de vacaciones con Guido Mazzoni, su novio, a disfrutar del verano europeo. Y además de recorrer varias de las ciudades más importantes de Italia y España y relajarse en las paradisíacas playas del Viejo Continente, con el mar como testigo recibió una propuesta de matrimonio, y dijo que sí. Ya de regreso en el país, lejos de poder disfrutar a pleno de la alegría por su presente sentimental, la influencer debió salir a desmentir problemas con sus compañeros y con la producción de Nosotros a la Mañana por sus vacaciones XXL.

Guido Mazzoni le propuso matrimonio a Sol Pérez Instagram: @lasobrideperez

Según trascendió, la producción había autorizado a Pérez a tomarse un mes para viajar. Sin embargo, varios medios publicaron que ella decidió extender su ausencia en el panel para dedicarse, presuntamente, a los preparativos de su boda. Está situación habría molestado, se dijo, tanto a sus compañeros como a las autoridades del canal. Pérez fue reemplazada en las mañanas de eltrece por Belén Francese.

En una nota para Intrusos, Sol Pérez, junto al conductor de Nosotros..., Joaquín Pollo Álvarez, desmintió la tensa situación y se despachó contra quienes dejaron trascender esa información. “Ella pidió un mes, se fue como todos los que se van de vacaciones, volvió y acá está. Fin de la historia”, la defendió el Pollo sin muchas vueltas. Luego fue Sol quien tomó la palabra. “Yo no entiendo. Antes de irme lo dijimos al aire, el Pollo me preguntó y dije: ´un mes´. Si yo me voy el lunes 4, ¡cuenten un mes! No es muy difícil eso, ¿o sí?”, se preguntó.

“Es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona. No me parece”, dijo luego, visiblemente enojada. “No me parece un tema muy lindo. Igual cada uno se maneja como quiere, habla de lo que quiere, chequea lo que quiere y listo”, completó.

Por su parte, el Pollo Álvarez continuó con la defensa de su compañera y aseguró que en Nosotros a la Mañana valoran mucho a Sol. “La queremos siempre”, agregó y se fue del móvil, apurado. En ese momento, Pablo Layús, el periodista de América TV, aprovechó para leer un pasacalles que los fans de la panelista le dejaron en la puerta del canal. “Son lo más, siempre me dan mucho amor”, dijo y reveló que sabe que hay un grupo de WhatsApp de 74 participantes que se llaman “los fieles de Sol Pérez”. “Están ahí, presentes. Tienen la mejor onda y los quiero mucho”, comentó para dar por terminada la nota.

La gran propuesta

Luego de tres años de idilio, Guido Mazzoni le preparó una sorpresa a la modelo en medio de las vacaciones que empezaron en Ibiza, España y continuaron en la isla de Capri, en Italia.

Con el anillo en su dedo, Sol Pérez confirmó su casamiento con Guido Mazzoni Foto: @lasobrideperez

A bordo de un barco en las aguas turquesas del mar Tirreno, Mazzoni contó con la complicidad de una persona que se encargó de sostener una cámara y mientras Sol Pérez, confiada en que posaban para una foto, le dio un cálido beso a su novio en la boca, el hombre se arrodilló frente a ella, sacó una caja con un anillo de su bolsillo y le propuso casamiento. La primera reacción de la panelista fue dar un grito de alegría y luego abrazar a su prometido.

En primera instancia, según se puede observar en el video que Sol Pérez publicó en su cuenta de Instagram, la modelo quedó completamente descolocada por esa acción intempestiva. “¡Mentira!”, exclamó, sin todavía poder “caer” por la sorpresiva propuesta de Mazzoni.

El posteo de Sol no tardó en llegar a los 100 mil likes y derivó en muchísimos comentarios de amigos y colegas que felicitaron a la pareja por el gran paso que están a punto de dar. “¡Los quiero mucho! Bravo”; “Hermosos que son, felicitaciones”; “Qué alegría, estaba seguro que iba a pasar”, fueron algunos de los comentarios que escribieron Mariano lúdica, Agustina Agazzani y Julieta Puente, entre muchos otros.

Otras personalidades del medio que les escribieron buenos deseos fueron Morena Beltrán, Anto Roseti, Luis Pineyro, La China Ansa y Pía Shaw. Por su parte, la conductora televisiva también añadió en su contenido multimedia su primera sensación ante la propuesta de Mazzoni. “¡Nos casamos! Me muero de la alegría, te amo mi amor”, dijo. La pareja aún no anunció una fecha para la boda, pero se estima que se conocerá en las próximas semanas.