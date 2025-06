Fue a almorzar con su esposa y se volvió millonario: ganó $124 millones en el Bingo Oasis Pilar

Con una apuesta inicial de tan solo 750 pesos, un afortunado jugador se llevó la impresionante suma de $124.593.520 en el Bingo Oasis Pilar. Este premio se posiciona como el segundo más alto entregado en la historia de la sala, demostrando que la fortuna siempre está presente en la sala de Panamericana Km 50.

El ganador, un hombre de alrededor de 50 años, había quedado desempleado hace algunos meses y no se imaginaba que el destino le tenia deparado un giro en su suerte. “Con mi esposa solemos venir a almorzar y divertirnos un rato mientras nuestra hija está en el colegio, pero no me imaginaba recibir este enorme regalo” confesó.

Si bien ya había ganado otros premios previamente, esta vez la fortuna tocó a su puerta y le premió con el pozo más alto del momento por más de 124 millones de pesos. El ganador y su esposa brindaron con los presentes y agradecieron la atención constante que reciben en la sala que tantas veces los acompañó.

Historial de los mejores premios de Bingo Oasis Pilar

Fecha Monto del premio Slot que entregó el premio 25/12/2024 $156.901.600 Lion Link 05/06/2025 $124.593.520 Lion Link 26/02/2025 $70.717.950 Lion Link

Si bien la Lion Link lidera el ranking de los mejores premios, la sala destaca por su numerosa cantidad de pozos millonarios, entre los que podemos mencionar la 88 Fortunes de Sala 3, con un pozo inicial de 50 millones, o las Jin Ji Bao Xi y Prosperity Link, ubicadas a lo largo de todo el Bingo con pozos que superan los 20 millones de pesos.

Bingo Oasis Pilar.

Próximos eventos en Bingo Oasis Pilar

Bingo Oasis Pilar tiene los pozos más altos del país, y una vez más, quedó en evidencia que su principal atractivo son los increíbles premios que entrega gracias. Sin embargo, la sala ubicada en Panamericana Km. 50 no se limita a slots y premios, sino que también ofrece actividades que potencian la experiencia. No importa si el plan es pasar un rato con amigos, almorzar en pareja o disfrutar de una noche a solas, la fortuna siempre está presente en esta sala que no para de renovarse.

El miércoles 25 de junio, los amantes del bingo tendrán una nueva oportunidad de ganar grandes premios en la Jugada Especial, con un pozo asegurado de 7 millones que puede subir hasta 9 millones de pesos.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Según informes, la sala volverá a aumentar sus pozos próximamente, además de actualizar su club de puntos y renovar la experiencia VIP en su sala dedicada a los clientes más exclusivos. Esto siempre acompañado de nuevas máquinas y la propuesta integral de la sala que hacen de cada noche, una experiencia única, como solo puede ofrecer Bingo Oasis Pilar.

