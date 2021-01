Fue a una entrevista de trabajo y cometió un error garrafal: “Quería que me tragara la tierra”

“La primera impresión es la que cuenta”. Por trillada que parezca, esta frase sigue teniendo plena vigencia en ciertos ámbitos, sobre todo en el laboral. Por eso, muchas personas se esfuerzan especialmente para que el primer contacto con un futuro empleador sea impecable. Sin embargo, a veces surgen situaciones inesperadas.

Una mujer compartió en la redes sociales un episodio avergonzante que protagonizó en una entrevista laboral en Holanda. La historia de su traspié con el máximo responsable de una compañía tuvo amplia repercusión entre los usuarios de la plataforma y se volvió viral.

A través de Reddit, la usuaria Tipsy Traveler compartió su anécdota: todo comenzó el pasado 12 de enero, cuando se encontró con el CEO de una empresa. “El recuerdo aún hace que me sienta avergonzada y tener ganas de llorar. Tuve una entrevista de trabajo con un CEO, de manera presencial pese al Covid-19. Estaba muy nerviosa, como de costumbre, o tal vez incluso más, porque realmente quería este puesto. Intenté tranquilizarme, pero cuando el entrevistador apareció podía sentir, literalmente, los latidos de mi corazón en la garganta”, empezó su relato.

Pero, más allá de los nervios y la ansiedad naturales en una situación así, lo peor estaba por pasar. “Él (un hombre de unos cincuenta y pico) bajó las escaleras con su bonito traje y se detuvo a mitad de camino. Me imaginé que la entrevista tendría lugar en la planta de arriba, así que me levanté para acercarme. Mientras subía las escaleras, el hombre levantó su brazo y su codo. Y mi cerebro se puso en ‘modo error’“, detalló.

Error de interpretación es la expresión que mejor se ajusta a lo que le sucedió. “[El gesto del CEO] podría haber significado: a) ‘Por favor, tómeme del brazo, señorita’, para poder subir a la planta alta como si estuviésemos paseando; o b) ‘Por favor, saludémonos con el codo ya que no podemos hacerlo con la mano’. ¿Qué hice? Sí, me incliné por la opción a) y me quedé tomada del brazo con este extraño, como si le dijera: ‘Sí, vamos a dar un paseo’”, siguió.

“¡Y después nos quedamos ahí parados! Tomados del brazo, a mitad de la escalera, mirándonos fijamente. Quería que me tragara la tierra. No sabía qué hacer. Tampoco creo que él haya entendido lo que acababa de suceder. Ninguno de los dos se movió”, comentó.

Instantes después, el hombre explicó que quería saludarla con el codo, algo habitual en el contexto de la pandemia de coronavirus. “Rápidamente, puse la mayor distancia posible entre nosotros y murmuré: ‘Sí, eso tiene mucho más sentido’”, recordó la postulante.

A raíz del desopilante posteo, varios usuarios se hicieron eco de lo ocurrido y se mostraron preocupados por la holandesa. Afortunadamente, en una actualización de la publicación, aclaró que la llamaron para la segunda ronda de entrevistas.