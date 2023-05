Fue al médico por un moretón en el dedo y cuando supo el diagnóstico quedó desolada

escuchar

Una mancha en una uña decantó en un suceso inesperado para Stace Boss, de 32 años, nacida en Glasgow, Escocia. Esta mujer asistió a una manicura y a partir de ahí, de manera intempestiva, entró en una pesadilla. Sucede que la profesional se negó a manipular sus uñas y le pidió que se haga unos estudios a raíz de una anomalía que tenía en la cutícula.

“Me pidió que lo investigara un poco más. Estaba confundida, no entendía nada”, aseguró la mujer, que al ver un moretón en la parte interior de la uña del dedo de la mano minimizó el caso, ya que pensó que se trataba de un “hematoma” que pronto desaparecería.

“Lo había notado, pero simplemente me acostumbré”, recordó, acerca de una pequeña decoloración de su piel subcutánea que tenía vestigios de color marrón.

Con los estudios en marcha, un médico clínico le aconsejó a esta mujer que saque un turno con un dermatólogo para que pueda continuar con un tratamiento. Al llegar ese momento, el profesional fue al hueso y le pidió una biopsia al ver el dedo. ¿El motivo? Para identificar si esa mancha tenía relación con algún tumor cerebral.

Una mancha en la uña decantó en una enfermedad para una mujer de Escocia

En esos días, la incertidumbre creció cada vez más. Al someterse a la biopsia, la paciente debió esperar algunos días hasta obtener un resultado que la descolocó por completo: esa pequeña mancha, que parecía insignificante, se convirtió en un melanoma subungueal, un tipo de cáncer que aparece por debajo de las uñas. En consecuencia, la atención médica fue inmediata para extraerle esa uña y rasparle el hueso para sacar de raíz el problema.

“Fue extraño cómo siguió creciendo, hasta el punto de quitarlo, así fue. La forma en que se cortó se eliminó incluso hasta el hueso. Fue un gran alivio sacarlo. Creo que, al igual que me enteré de que tenía un tumor cerebral, supe que algo andaba mal. Tenía ansiedad, todo mi cuerpo estaba cambiando”, aseguró Stace, quien se dedica a la industria de la música como cantante de rap.

Stace Boss vivió una situación inesperada al enterarse que una mancha de su uña decantó en una enfermedad

A modo de consejo, la protagonista de esta historia hizo hincapié en el cuidado intensivo. “Les diría a otros que revisaran sus uñas, tal vez no a diario, pero de vez en cuando. La manicura me salvó la vida, estaba muy informada y más pendiente de mis uñas que yo”, precisó según consignó el medio The New York Post.

Con una infección que fue detectada a tiempo, esta mujer comenzó a realizarse estudios periódicamente para observar el comportamiento de su cuerpo tras la extracción de la uña infectada.

Aún conmovida por lo sucedido, relató que cambió la estética de manos con una manicura francesa llamada con goma laca y que a partir de la extracción de esta parte de su cuerpo, pasó a ser una fuente de consulta para otras personas acerca de hechos similares.

LA NACION