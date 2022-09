Fue hasta la casa de Lionel Messi en París, le tocó el timbre y lo atendió Antonela Roccuzzo

La vida de un peluquero santiagueño cambio completamente al momento de emprender viaje hacia París para competir en un certamen internacional de estilistas. Con esta oportunidad, Matías Agustín Rojas no dudó en cumplir otro de sus sueños: conocer a Lionel Messi. Una travesía en bicicleta lo llevó a la puerta de la casa del ídolo y, ante su sorpresa, tras tocar timbre, la mismísima Antonela Roccuzzo lo atendió. El momento quedó registrado y las palabras del joven hoy recorren el mundo.

Matías Agustín Rojas es peluquero y tras un arduo trabajo logró ser seleccionado para formar parte de los argentinos que competirían en Francia. Con las esperanzas intactas de poder tener un gran desempeño en el exterior, el joven puso en marcha su viaje soñado. En el plan no dudó en buscar la posibilidad de llegar hacia el ídolo de fútbol mundial. Lionel Messi es una de las personas que muchos quieren conocer, es por ello que se trata de un objetivo un tanto difícil, sin embargo, no dudó en intentar ese encuentro.

Matías compartió su experiencia en redes sociales (Foto Facebook Matias Agustin Rojas)

Una vez que el peluquero llego a suelo francés, se organizó para llegar a la mansión de Lionel Messi con un especial regalo para el jugador. Con un total de 10 kilómetros en bicicleta, arribó a la puerta de la vivienda del ídolo argentino. Tocó timbre y fue Antonela Rocuzzo quien salió a recibirlo. El momento quedó registrado, y Matías no dudó en compartirlo en su cuenta de Facebook.

“Un poco más de 10 km en bici por Francia para llegar a la familia Messi y entregárselo. Gracias Antonela por tu humildad y recibirme”, escribió el peluquero junto a las preciadas postales del momento, en el que se lo ve junto a la esposa de Messi, que esboza una gran sonrisa. Sobre los pies de ambos se puede observar el obsequio personalizado que viajó desde Santiago del Estero hacia París.

Matías conoció a Antonela (Foto Facebook Matias Agustin Rojas)

A las manos de Messi llegó un bombo en el que el artista Luis Quiroga dibujó al capitán de la Selección argentina en una imagen en la que luce la camiseta de argentina, mientras acomoda su cinta de capitanía. Por su puesto que los colores que identifican al país se visualizan en la camiseta, como así también en un marco blanco y celeste.

Para Matías fue un momento más que especial al cumplir su cometido. Si bien no conoció a Messi, vivió un especial momento con Antonela, y no dudó en compartirlo con sus seguidores en redes sociales. La publicación se viralizó rápidamente y cientos de usuarios le dejaron sus cariñosas palabras y no dudaron en destacar la actitud de la rosarina.

“¡Que alegría me das! ¡Te felicito! Es hermoso todo lo que estás viviendo. Un sueño realizado”; “Qué bueno haber podido llegar a entregarle ese hermoso ejemplar nada menos que a Anto. Y que obviamente se la va a dar al más grande”; “Felicitaciones por tu sueño. Y por la aventura messinica” y “Hermosa historia. Ella es lo más”, fueron algunos de los comentarios que recibió el joven.

El especial regalo para Messi (Foto Facebook Matias Agustin Rojas)

Este viaje para Matías terminó de la mejor manera con una destacada participación en el certamen de peluquería, por el que agradeció en redes sociales el gran apoyo que tuvo para poder hacer su sueño realidad. Ahora, tiene dos anécdotas más que importantes para contar y rememorar.