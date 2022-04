Guardó un huevo de Pascua durante 73 años y mostró cómo es su estado actual

A lo largo de la historia, fueron varios los récords mundiales extraños que diversas personas se jactaron de conseguir: desde el hombre con más piercings en el cuerpo, la mujer con la lengua más larga, hasta la persona con mayor cantidad de tatuajes. Entre los casos más insólitos se encuentra el de June Dawlton, una señora del Reino Unido que guardó un huevo de Pascua hace nada más y nada menos que 73 años.

Según consignó la mujer al medio Daily Mirror, se trata de un obsequio que recibió por parte de sus familiares en abril de 1949. Desde ese entonces, June se mudó en tres ocasiones y formó su propia familia. Sin embargo, el chocolate se mantuvo intacto a lo largo de todo este tiempo

June Dawlton, la mujer de 80 años que guardó el huevo de Pascua por más de 70 décadas Lisa Prigmore

“Lo recibí cuando tenía siete años, y hoy tengo casi 81. Era un lindo chocolate blanco, y en su interior había una pequeña figura de un niño y de una niña con un corderito”, reveló Dawlton sobre cómo era el regalo que recibió hace más de siete décadas.

En todo este tiempo, el huevo de Pascua solamente sufrió algunas modificaciones en su estética, como por ejemplo en su color. “Ahora el glaseado se volvió marrón, pero todavía lo conservo”, explicó Dawlton. En relación con los motivos por los cuales lo mantuvo, la mujer, oriunda de Haverhill, Suffolk, señaló que, a pesar de tener siete años en el momento que lo recibió, “le pareció muy lindo” como para consumirlo.

Por otro lado, June aportó más detalles de cómo fue el momento en que la agasajaron con la increíble pieza de chocolate. “Fue un regalo de mi cuñado y mi cuñada. Creo que lo compraron en Dalston, en Hackey, en un pequeño lugar junto a la estación”, reveló.

A partir de ese momento, el huevo de Pascua quedó en manos de su hermano y él fue el encargado de conservarlo. Sin embargo, luego de unos años se lo devolvió. “Solo estuvo en el armario. Está en su caja original, el embalaje es de celofán, no se ve tanto”, comentó. En relación con las expectativas que tiene sobre el futuro de su extraña reliquia, sentenció: “Seguirá entero, no sé qué harán con él cuando me mude, tal vez lo tiren en un contenedor”.

El huevo de Pascua que June Dawlton mantiene intacto en la actualidad Lisa Prigmore

Hillion Fern, la mujer que paga 80 euros al mes para mantener fresco un huevo de Pascua hace 62 años

Tal y como ocurrió con June, hay otro caso similar que asombró a la opinión pública del Reino Unido. Se trata de Hillion Fern, una mujer de 75 años que mantuvo en excelentes condiciones un huevo de Pascua por más 60 años.

El increíble diseño de su empaque y el significado que guarda, ya que se debe a un regalo que le hizo su padre cuando tan solo tenía 13 años, hizo que la mujer conserve el obsequio por todo este tiempo.

Según admitió al medio Daily Mirror, en la actualidad paga la módica suma de 80 euros mensuales para preservarlo en una heladera, con el objetivo de que no se derrita. “Puede parecer absurdo, pero quiero asegurarme de que permanezca en perfectas condiciones”, sostuvo.

Por otro lado, la mujer aportó más detalles del momento en el que vio el empaque por primera vez. “Era simplemente demasiado bonito que no quería comerlo. Pensé: ‘Lo voy a guardar hasta Pascuas’, pero nunca lo comí, así que dije: ‘Bueno, será hasta Navidad’ y luego la Navidad llegó y se fue. Después de eso, se convirtió en un desafío ver por cuánto tiempo podía aguantar”, explicó.

Hillion Fern con el huevo de Pascua que mantiene hasta en la actualidad Helecho Hillian

Respecto del lugar en el que se encuentra el huevo de Pascua actualmente, relató que está en la localidad de Warwickshire, Inglaterra, en el hogar de uno de sus familiares. Por su parte, explicó que se mudó a Gales, para estar cerca de su hija.

“Voy a visitarlo de vez en cuando. Los narcisos de azúcar solían ser de color amarillo brillante, pero ahora se están volviendo un poco marrones. Sin embargo el huevo aún está intacto y todos los chocolates y caramelos todavía están dentro”, aseguró.

Para Hillion, este obsequio tiene mucho valor y está orgullosa por conservarlo en estas condiciones. “No podría comerlo ahora, incluso si quisiera, pero ahora se convirtió en parte de la familia y lo guardaré para siempre”, concluyó.