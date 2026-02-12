Hecho en Córdoba: el Fiat Cronos alcanzó las 500.000 unidades producidas en Argentina

Con una estrategia centrada en la producción local, la integración regional y el liderazgo comercial, Stellantis vuelve a ratificar su apuesta por el mercado argentino. La industria automotriz nacional ocupa un lugar central en los planes del grupo, que encuentra en el país una plataforma clave para consolidar volumen, exportaciones y desarrollo industrial. En ese marco, la producción de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, se presenta como una señal concreta del peso estratégico que la Argentina tiene dentro de su hoja de ruta regional.

El hito industrial refuerza el rol del Fiat Cronos como uno de los vehículos más representativos del mercado local. Fabricado íntegramente en Córdoba, el modelo se consolidó como líder de ventas y como símbolo de la producción nacional, combinando escala, competitividad y una elevada integración de componentes locales.

Durante 2025, el Fiat Cronos fue el auto de pasajeros más vendido del país, con más de 30.000 unidades comercializadas. En la actualidad, lidera su segmento con una participación del 66% y explica cerca del 5% del mercado total, cifras que lo posicionan como uno de los pilares del desempeño comercial del grupo en la Argentina.

El Fiat Cronos se produce en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, donde ya se fabricaron 500.000 unidades destinadas al mercado local y a la exportación regional.

Desde su lanzamiento, el modelo mostró una evolución sostenida. En dos años consecutivos duplicó su participación en los patentamientos y logró mantenerse como líder del mercado durante tres años seguidos. En 2020, en un contexto desafiante para la economía, alcanzó el 5% del market share total y se ubicó como el tercer vehículo más vendido del país. Dos años más tarde, en febrero de 2022, marcó un récord histórico: 15,2% de participación de mercado, la mejor performance de un modelo Fiat desde 1993.

Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales.” — Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

Uno de los rasgos distintivos del Cronos es su entramado productivo. Se trata del vehículo con mayor participación de componentes fabricados por pequeñas y medianas empresas argentinas, un factor clave para la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor local. Esta integración le permitió consolidarse como una opción de movilidad accesible y estable, alineada con estándares globales de calidad y producción.

El perfil exportador completa el posicionamiento del modelo. Más de 270.000 unidades ya fueron enviadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, lo que convierte al Cronos en uno de los principales embajadores de la industria automotriz argentina en la región.

La unidad número 500.000 del Fiat Cronos refuerza el rol del modelo como pilar de la producción nacional y del liderazgo de Stellantis en la Argentina.

“El logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores del Polo Industrial Córdoba, al trabajo conjunto con los proveedores y a la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”, señaló Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

La producción de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos marca así un nuevo capítulo para Stellantis en la Argentina y reafirma al país como un polo industrial clave dentro de la región, alineado con los objetivos globales del grupo en materia de innovación, competitividad y sustentabilidad.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.