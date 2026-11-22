Años antes de alcanzar fama mundial por títulos como Metal Gear Solid o Death Stranding, el desarrollador japonés Hideo Kojima encontró en la cocina un refugio personal ante la ausencia de compañía. Durante su niñez en la región de Kansai, Kojima formó parte de la generación denominada kagikko, compuesta por menores que regresaban a casas vacías debido a las jornadas laborales de sus padres. Ante este escenario, la preparación de alimentos dejó de ser un simple trámite para convertirse en un ejercicio de creación, entretenimiento y consuelo frente al aislamiento cotidiano.

Según relató el diseñador en una columna para la revista An An, la televisión cumplió un rol fundamental en su formación. El programa The Galloping Gourmet, conducido por el chef Graham Kerr, despertó en él una fascinación especial por el aspecto performativo de la cocina. Kojima imitaba los gestos del presentador, quien interactuaba con una audiencia imaginaria mientras elaboraba platos internacionales con elegancia. El creador de videojuegos explicó en su publicación online que esa dinámica transformó su percepción: “Aquello no solo calmaba el hambre, también aliviaba la sensación de soledad. Era un acto de creación que, a la vez, me entretenía”.

Durante su niñez, Hideo Kojima tuvo que afrontar el regresar a su hogar y tener que cocinarse por su soledad (Foto: Instagram @chefcitomanu)

El aprendizaje técnico llegó de la mano de su madre, quien lo involucraba en la elaboración de platos tradicionales como takoyaki, gyozas y tempura. Estas experiencias tempranas le permitieron adquirir destrezas manuales significativas, tales como romper dos huevos a la vez o pelar manzanas sin cortar la cáscara. El tamagoyaki y las tortillas simples se consolidaron como sus especialidades, algo que el diseñador asoció con el modelado de materiales físicos. “Para mí, cocinar se parecía a modelar, algo cercano a esculpir o amasar arcilla”, señaló en sus escritos sobre cómo los ingredientes cambian de forma mediante el calor.

La trayectoria de Kojima, quien ingresó a Konami en 1986, demuestra una continuidad entre la sensibilidad artística de su infancia y la complejidad de sus obras interactivas. No obstante, el autor manifiesta una visión crítica sobre la evolución tecnológica de la alimentación moderna. En su ensayo sobre los productos congelados, Kojima lamenta que la conveniencia actual de los alimentos precocidos elimina el drama y la creatividad presentes en el proceso culinario tradicional. Para el director, la falta de una interacción tensa entre los ingredientes y el cocinero reduce el acto de comer a una experiencia carente de narrativa o emoción personal.

Uno de los éxitos más grandes de la carrera de Hideo Kojima fue Death Stranding Disney

El desarrollador compara su predilección por los takoyaki, una receta de su Osaka natal, con el impacto de la inteligencia artificial en la vida moderna. Kojima teme que una automatización excesiva en la cocina deje a la humanidad ante un escenario donde el producto final carece de origen o propósito conocido. En su rutina actual, el creador aún busca recuperar esa conexión nostálgica, ya que mientras espera que el microondas complete la cocción de sus platos favoritos, opta por observar fragmentos del programa de Graham Kerr. Esta práctica constituye un ritual que le permite preservar un vínculo con su pasado y con los elementos que forjaron su identidad artística décadas atrás.