Ida y vuelta

FUTURO TRASCENDENTE

Hola Kirón, soy Micaela nacida el 2-4-96. Quería saber cómo me va a ir en el amor ¿Se podrá recomponer mi relación? ¡Gracias por leer! Micaela

Hola Micaela., Te cuento que sos de Aries y tenés la Luna en Virgo. No sé tu Ascendente porque no mandaste tu hora de nacimiento, pero con los datos que tengo puedo decirte que, así como sos combativa y competitiva a nivel profesional o en tu vida social, en general… en tus emociones sos “para adentro”, o sea algo introvertida y solitaria. Para mirar temas de amor me ayuda ver que tenés Venus en Tauro a 28 grados, opuesto a Plutón. Eso significa que sos posesiva, celosa, seductora, intensa o que te relacionás con personas que tienen esas características y que pueden ser a veces algo controladoras también. No sé si vas a recomponer tu relación, pero sí puedo asegurarte que en mayo del año que viene, cuando Júpiter haga contacto con tu Venus natal, algo trascendente va a sucederte en materia amorosa. Puede ser reconciliación, convivencia o que conozcas a una persona nueva que te haga conocer facetas inexploradas para vos del amor. Un cariño y toda la suerte. Kirón

FLORECER

Hola Kirón soy del 20.06.68 nací a las 3 y media de mañana . Quiero saber si mi ex pareja va a volver. Analía

Hola Analía. Sos de Géminis, con Luna en Aries y Ascendente en Tauro a 13 grados. Divertida y activa, re ansiosa, aunque la vida camina muy despacio para tu gusto -Ascendente en Tauro-. Actualmente estás con Júpiter, el planeta de la suerte, la brújula cósmica, exactamente sobre tu Ascendente. No es momento para pensar en la pareja sino en qué querés vos de tu vida y qué clase de persona querés a tu lado. Además, venís de una etapa oscura, de duelos, de pérdidas y estás probablemente con muchas exigencias de trabajo o vivienda así que… dejá el amor stand by. Los temas de pareja se reacomodan solos (o se desacomodan para bien), ocupate de tu imagen, tu cuerpo, tu salud y tu relación con el mundo que estás en una etapa de florecimiento especial. Suerte. Un beso. Kirón

