18 de noviembre de 2020

Un hombre, que ignoró los carteles de advertencia en un parque de Gran Bretaña, protagonizó un episodio que podría haber terminado en una tragedia cuando alimentó a un ciervo salvaje, pese a estar prohibido, y el animal lo atacó con sus cuernos.

El hecho ocurrió el pasado 15 de noviembre en el Parque Richmond de Londres. Charlotte Wilden, testigo del incidente, contó en redes sociales que ese día observó cómo un grupo de personas le daba de comer a los animales salvajes del lugar.

"Mi amigo tomó estas fotos con un lente de largo alcance. La gente alimentaba al ciervo con sus manos y luego le tiraba comida, cuando el ciervo decidió que ya había tenido suficiente. Qué horrible poner en peligro a los niños de esta manera", escribió la mujer en Twitter, y citó a la cuenta oficial de The Royal Parks.

La entidad que cuida los parques de la capital inglesa respondió la publicación. "Una vez más, condenamos este tipo de comportamiento en los términos más enérgicos posibles: cuando visiten los parques con vida silvestre nativa, por favor eviten acercarse a menos de 50 metros. Además, alimentar a los ciervos les hace daño, no está bien", informó The Royal Parks.

Según la página oficial de la entidad, royalparks.org.uk, en el Parque Richmond conviven ejemplares de ciervo común (Cervus elaphus) y gamo común o europeo (Cervus elaphus), de menor tamaño que el otro cérvido, y con astas y pelaje diferente.

"No hagan un picnic o coman cerca de los ciervos. A pesar de las numerosas señales que advierten a la gente de que no lo haga, algunos visitantes siguen alimentando a los ciervos, aunque sea innecesario, peligroso e infrinja las normas del parque. Esto ha dado lugar a que los ciervos, en particular los gamos, aprendan a acercarse a la gente en busca de comida. Sin embargo, como los ciervos son animales salvajes e impredecibles, esto a veces puede resultar en incidentes desafortunados", avisó la autoridad en el sitio web.

Además, The Royal Parks aprovechó para dar una serie de recomendaciones ante un potencial encuentro con estos mamíferos: "En el caso improbable de que un ciervo los amenace o se abalance, traten de poner un vehículo o una barrera (como un gran árbol) entre ustedes y el animal. Si tienen un perro, déjenlo sin correa. El perro será capaz de escapar cuando no esté sujeto. Además, la mascota puede ser la razón por la que el ciervo se haya puesto nervioso", aconsejó.

Y por último, dejó una información fundamental. "Si notan que un ciervo avanza hacia ustedes, no le griten ni lo saluden. Retrocedan lentamente si es posible. El ciervo podría sentirse aliviado de que ustedes hayan dejado su territorio", manifestó la entidad inglesa.