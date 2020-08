Indignante: un video muestra a focas atadas a botes en un parque de diversiones

Un extraño video se volvió viral en las redes al mostrar a una foca remolcando a niños con una cuerda Crédito: Daily Mail

Un video que se volvió viral en las redes sociales despertó la indignación de los usuarios, especialmente de aquellos amantes de los animales. En un parque de atracciones en Bélgica se pudo ver a una foca remolcando a niños en un bote con una cuerda atada alrededor del cuello

El video fue tomado en el parque de animales Mont Mosan en Huy, en la provincia de Lieja en Bélgica y fue compartido en Facebook por la organización de derechos de los animales C'est assez ("Ya es suficiente").

El video, que fue captado por Aaron Copette, muestra dos focas nadando en una atracción acuática en el parque. Una de las focas carga una cuerda en el cuello mientras dobla por una esquina llevando un bote en el que están sentados tres niños.

Desde que se compartieron la imágenes, los usuarios de las redes sociales no dejaron de sorprenderse. Tal es así que el video tuvo más de medio millón de reproducciones y provocó la furia de las personas de la plataforma.

Copette decidió compartir el video por ese motivo. "Me parece horrible lo que todavía estamos haciendo con los animales en 2020. ¡Todo para entretener a la gente y por dinero!", exclamó enojado.

Si bien Copette no presentó una denuncia en la justicia, cuando se le preguntó qué creía que se debía hacer, respondió: "Creo que el parque debería regresar a los animales a su entorno natural". Y agregó: "Incluso si el dueño del parque dice que no maltrata ni encierra a los animales ni los obliga a hacer espectáculos, sigue siendo una forma de abuso".

Por su parte, el grupo defensor de los derechos de los animales lleva adelante campañas contra el mantenimiento de la vida silvestre marina, como las focas, en cautiverio. La fundadora de C'est assez, Christine Grandjean, también mostró su enojo por el video: "¡No podés tratar así a los animales! No queremos que el [propietario del parque] sea amenazado y hemos modificado nuestra publicación de Facebook para pedir a la gente que sea más moderada. No creemos que esté dañando intencionalmente a los animales", indicó.

"A pesar de que hemos recibido informes de que el parque es insalubre. Entendemos que las focas lo hacen voluntariamente, deslizándose en el lazo de cuerda y tirando del bote. Pero no lo harían si no fuera por el pescado que se les da como recompensa", dijo. Y opinó: "Estos son animales que pertenecen a la naturaleza. No deben ser utilizados como entretenimiento por la gente".