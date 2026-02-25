La maltrataron y la tiraron a la basura como si fuera descartable, pero alguien la vio y le salvó la vida
Apple, una perra yorshire Terrier, sufrió el abandono de sus dueños; el rescate de un refugio y la esperanza de encontrar una familia que la acobije
El rescate de Apple, una perra de raza yorkshire Terrier, trascendió fronteras por su historia de vida. El animal fue rescatado de un basural en deplorable estado, con heridas en su rostro y el pelo sucio, lo que necesitó un rápido reacondicionamiento para poder mejorar su salud.
El animal fue descubierto tras ser abandonado en la vía pública en un acto de abandono que, según los especialistas del refugio Miri’s Haven Senior Dog Rescue, en Estados Unidos, donde actualmente vive el animal, fue solo el desenlace de un largo período de maltrato.
Al momento de su ingreso al refugio, Apple presentaba un cuadro de desnutrición severa, su pelaje profundamente enmarañado y una notable pérdida de movilidad en sus extremidades posteriores, además de requerir intervenciones dentales urgentes producto del severo maltrato y abandono que recibió.
A pesar de las secuelas físicas y de desplazarse únicamente con su tren delantero, los rescatistas destacaron la inusual resiliencia y el temperamento de Apple, quien siempre se mostró predispuesta ante el asedio del equipo médico para sanitizarla.
Según los informes del centro de recuperación, la protagonista de esta historia mostró una disposición constante hacia los rescatistas y una convivencia armónica con otros animales, sin manifestar conductas de temor o agresividad derivadas de su traumático pasado.
Su capacidad de adaptación le permitió tener una aceptable evolución y equilibrar todos los parámetros médicos. Luego de estar varios días en observación, Apple recuperó su motricidad y comenzó un plan alimenticio para recomponer los kilos perdidos. Ahora, solo espera ser adoptada y encontrar un hogar que le dé todo el amor que se merece.
