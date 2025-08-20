Insólito: padres en Colombia habrían nombrado a una niña Chat Yipiti, inspirados en la inteligencia artificial

Escoger el nombre de los hijos no siempre es una tarea fácil para los padres; a veces se dejan llevar por la creatividad y terminan poniéndoles nombres poco comunes que llaman la atención. Así ocurrió en Cereté, Córdoba, donde una recién nacida fue registrada como Chat Yipiti Bastidas Guerra.

Aunque para muchos pueda parecer una “broma”, lo cierto es que los progenitores de la pequeña se dejaron llevar por el auge que tiene la herramienta tecnológica más influyente de la actualidad, ChatGPT, y decidieron llamar a su hija así.

Según los medios locales, el registro se llevó a cabo el viernes 15 de agosto, hacia las 9:15 de la noche, en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al parecer, la entidad no presentó ninguna objeción a la hora de registrarla.

Esto ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, pues muchos no están de acuerdo con la decisión de los padres, ya que no saben qué consecuencias pueda traer en el futuro.

La bebé fue registrada como Chat Yipiti. iStock

Registraduría Nacional del Estado Civil no se opuso a la inscripción del nombre

Aunque en Colombia la ley permite total libertad a los padres para nombrar a sus hijos, existen casos en los que la Registraduría Nacional del Estado Civil se ha negado, debido a que puede afectar la dignidad del menor.

Tanto así que, hace unos años, la entidad recalcó que los funcionarios pueden abstenerse si los nombres inciden en el libre desarrollo de la personalidad.

“No se niega la inscripción, pero sí hay oposición a escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor; por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”, dice el comunicado.

La entidad se ha negado a inscribir nombres como Judas, Satanás, Belcebú, Warnerbro y Miperro, pero en esta ocasión, Chat Yipiti no tuvo ningún problema y pudo ser registrado con normalidad.

De acuerdo con la información disponible, esta sería la única persona en el país que lleva el nombre del ‘chatbot’ de OpenAI. Este caso se suma a la lista de denominaciones inusuales que cada año ingresan al registro civil.

El nombre ha generado debate en las redes sociales. iStock

Este curioso nombre se ha vuelto viral en las redes sociales; tanto así que muchos han mostrado su descontento, mientras que otros lo han tomado con humor.

“No deberían dejar que existan ese tipo de registros”, “por eso la maternidad o paternidad no es para cualquiera”, “La ignorancia no tiene límites”, “Si es niña: gemini, si es niño: copilot” y “Un bebé sin posibilidades de visa”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

La Registraduría se pronunció

El martes 19 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió la noticia a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre ‘Chat Yipiti. Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular", dice el comunicado.