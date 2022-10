Insólito: una maestra le tiró pegamento en los ojos a un bebé mientras se arreglaba las uñas

escuchar

El insólito hecho ocurrió en Gran Bretaña cuando una maestra de guardería le tiró sin querer pegamento en la cara de un pequeño mientras se arreglaba las uñas.

A causa de esta irresponsabilidad, el niño sufrió una reacción alérgica en su rostro y sus pestañas quedaron pegadas. Rápidamente fue llevado a un hospital donde lo pudieron atender y ya se encuentra fuera de peligro. Por su parte, la empleada fue despedida y la madre del pequeño inició una demanda por poner en riesgo la vida de su hijo.

El niño tuvo que ser llevado de urgencia al hospital donde pudieron salvar su vista. Fuente: The Sun

“Puse toda mi confianza en ellos y luego pasa esto. Su vista no se verá afectada, pero creo que está traumatizado. Solía dormir toda la noche y ahora tiene miedo”, detalló la mujer. La vocera de la guardería First Steps Day Nursery aseguró que “actuaron de inmediato cuando ocurrió el incidente, con el personal brindando los primeros auxilios y siguiendo el consejo de los paramédicos”.

Una niñera cometió el error más grande con el hijo de su vecina y la historia se volvió viral

Una mujer se volvió viral al contar cuál fue su peor experiencia como niñera cuando era joven. Según relató, cometió uno grave error con el bebé de su vecina y muchos usuarios enseguida reaccionaron, algunos hasta dudando de volver a contratar a una cuidadora alguna vez.

Todo ocurrió en 1991, cuando tenía 20 años y vivía en Birmingham, Inglaterra. Estaba recién casada con su esposo, así que ambos disfrutaban de tener momentos a solas en pareja y uno de ellos era el próximo viaje que tenían planeado a Londres. Aunque unos días antes, su vecina, a quien solía ayudar cuidando a su bebé de dos años, le cambió los planes. “¿Podrías cuidar de mi hijo y quedarte con él durante la noche porque no estaré aquí ese tiempo?”, le preguntó la vecina. No obstante, ella fue sincera y respondió que tenía un compromiso: “‘El problema es que me voy de vacaciones el martes’”.

Se llevó de vacaciones a un niño por una semana, sin autorización de los padres

Al parecer, eso no le importó a la vecina, ya que solo dijo: “Está bien”, y un día antes de que la tiktoker emprendiera el viaje, llevó al niño. “Dejó al niño, realmente encantador y se quedó a pasar la noche”, recordó la mujer que al día siguiente no vio otra alternativa que llevarse al menor a las minivacaciones con su marido en Londres. “El martes por la mañana temprano, empacamos en el automóvil. Lo metí en su asiento de auto. Nos fuimos a Londres, vivíamos en Birmingham... Nos alojamos en un hotel y conseguí que nos diera un catre. Era tan encantador. Le compré comida y algunos pañales extra. (La madre) no había enviado suficientes para la semana y simplemente pasé los días con este pequeño”, relató la niñera.

Después de volver, la tiktoker devolvió al niño y se encontró con la noticia que la dejó perpleja: “Muy amable de tu parte, realmente maravilloso”, le dijo la mamá del bebé para después sincerarse: “Tengo que hablar de algo, cuando dije: “Está bien”, quise decir que volvería el martes por la mañana antes de que vayas a buscarlo. En realidad no quise que lo llevaras de vacaciones toda la semana”.

