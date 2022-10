Llegó al trabajo y se encontró con una escena por la que casi renuncia: “Yo me iría”

escuchar

El servicio al cliente no es el sector preferido para muchos trabajadores, dado que siempre tienen que mantener una buena actitud, al menos según los protocolos. Esto incluye momentos en los que su estado ánimo puede no ser el ideal para lidiar con gente. También deben atender tantas órdenes como sean posibles, sin importar cualquier falla o situación. Una tiktoker dio evidencia de esto, al mostrar cómo la caja registradora de pedidos se saturó desde el primer minuto en que abrieron el establecimiento de comida. La situación se tornó tan desagradable que varios compartieron sus posturas: “Yo me iría”.

Alejandra tiene 19 años y desde temprana hora debe atender los pedidos, o al menos eso fue lo que dijo en un video publicado en su cuenta @hotlavarocks. Ahí dejó en claro que no todo es color de rosa y que en ocasiones tiene ganas de renunciar: “Me encanta mi trabajo”, fue la frase sarcástica que utilizó para evidenciar su estrés por todas las cosas que debía hacer.

Y es que en realidad el clip se volvió viral a pesar de no tener mucho contexto. La imagen de la caja saturada y con una gran pila de recibos acumulados fue suficiente para que otras personas comentaran su inconformidad y sus propias experiencias en el servicio al cliente.

Así es trabajar en servicio al cliente desde primera hora

Algunos desmintieron el hecho al decir que eso ocurría cuando el papel se terminaba y lo sustituían hasta horas después. Es decir, que imprimía en un mismo momento todos los tickets que habían quedado pendientes. No obstante, otros sí notaron la cantidad de trabajo de la joven y decidieron darle consejos para la huida: “Parece que es tiempo de descanso”, “Yo me saldría”, “Cuando abrimos el Deli a las 8:30 am y los boomers ya están en la tienda gritándonos que todavía no hay pizza”.

También le hicieron recomendaciones para saber cómo solucionar las impresiones: “Solo reinicia la computadora a la que está conectado, está bien, sucede todo el tiempo en Little Caesars”, le escribió una persona más.

Por ahora no se sabe en qué cadena trabaja Alejandra, pero sí enfatizó que se trata de un comercio de comida rápida, por lo que descansar parece no ser una opción.

El fenómeno de la falta de empleados para servicio al cliente

El caso de Alejandra es solo uno de muchos en los que los empleados demuestran estar insatisfechos con sus roles. Tan solo en 2021, después de que se regularizara la situación laboral de las empresas ante la pandemia, se registró un fenómeno inesperado: las compañías no encontraban trabajadores para cubrir sus vacantes.

Trabajar en servicio al cliente en EE.UU. es difícil, según los testimonios de los usuarios de redes sociales iStock

Los expertos tienen varias teorías al respecto. Algunos creen que se debe a las ayudas para desempleados que implementó el gobierno de Joe Biden, según información de BBC. Y es que ante la crisis económica por la pandemia de Covid-19, la administración del presidente lanzó un programa de rescate en el que brindó diferentes apoyos económicos a la ciudadanía: jóvenes, padres de familia, adultos mayores, entre otros.

Pero, por otro lado, se considera que es debido a los bajos sueldos que las compañías ofrecen. Algunas firmas les rebajan el salario a los trabajadores del servicio al cliente, con la esperanza de que las propinas por parte de los comensales o clientes cubran lo demás.

LA NACION