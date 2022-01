Insólito: usuarios de Google Maps captaron la imagen de un hombre desnudo

Como si se tratara de una broma, la imagen de un hombre desnudo en Google Maps se convirtió en noticia en distintos portales a nivel global. La foto, que se compartió a través de Reddit, mostró a una persona que saludaba a la cámara desde una habitación, sin nada de ropa mientras sonreía, y sostenía una taza de café.

El hombre se pudo visualizar gracias a la función de Street View de la aplicación de planos global, la cual generalmente se usa para mostrar impresionantes tomas panorámicas de paisajes de todo el mundo. Por más raro que parezca, la persona apareció ubicada al norte de Pekín, en China.

El evento, que pudo calificarse como un caso de hackeo de la plataforma de mapas y ubicaciones, se descartó por completo ya que si bien la mayor parte de las imágenes de Street View son proporcionadas por Google, los usuarios también pueden enviar sus propias fotos a modo de colaboración.

En ese sentido, lo que resultó verdaderamente extraño es que la compañía no identificó que se trataba de una persona -y que no vestía absolutamente nada de ropa- y no de un lugar, dado que la desnudez no está permitida. Seguidamente, algunos usuarios de Reddit opinaron acerca de lo ocurrido y uno de ellos lo tildó de “absurdo”, mientras que otro aprovechó el espacio para expresar con ironía que “el hombre debería buscarse un pasatiempo”.

Según reportó The Sun, se contactaron con Google para consultar por la imagen en cuestión y la compañía procedió a borrarla aunque se negaron a dar explicaciones o pronunciarse al respecto.

La imagen de un hombre vestido de caballero sorprendió en Google Maps

Sin embargo, el anterior no se trata del primer caso de una imagen graciosa o bien fuera de lugar. En otra oportunidad, otro usuario de Reddit reportó que por casualidad descubrió la imagen de un hombre vestido de caballero que paseaba a sus dos perros a plena luz del día.

Google Maps captó a un hombre vestido de caballero medieval mientras paseaba a sus perros (Crédito: Daily Star)

De esa manera, se pudo ver a una persona vestida de pies a cabeza con un atuendo medieval en la vereda de una calle en Ohio, Estados Unidos. Asimismo, el traje tenía complementos propios de la época como una soga alrededor de la cintura, una malla de metal que protegía los brazos y una cadena con una gran cruz en el pecho, según reseñó The Daily Star.

La imagen fue capturada por la cámara de Google Street View en Warren Road, Cleveland, Ohio, en Estados Unidos (Crédito: Daily Star)

En contexto, la imagen de Google Maps se actualizó en julio de 2021, casualmente meses antes del tradicional Festival del Renacimiento cerca de Harveysburg en el condado de Warren, que celebra los fines de semana desde fines de agosto hasta octubre de cada año.

La imagen se hizo popular rápidamente en el sitio web y estallaron divertidos comentarios, entre ellos, una persona escribió que el caballero se dirigía a una batalla cuando tuvo que desviarse para sacar a sus perros. Por otra parte, otro añadió con un poco sarcasmo: “Cuando necesitas pasear a mascota a las ocho, pero retomar la Tierra Santa a las nueve”.